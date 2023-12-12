Автоэксперт рассказал, что больше всего пугает автомобилистов зимой

Сильнее всего водителей в зимний период пугают осадки и гололед, а также другие участники дорожного движения. Об этом со ссылкой на совместное исследование сервиса «Отчеты Авто.ру» и «АльфаСтрахование» пишут «Известия».

Каждый третий водитель (37%) в России на зимних дорогах опасается других автомобилистов. Также основными своими страхами участники опроса назвали осадки (50%), гололед (42%) и оказаться на одной трассе с автомобилем на летней резине (11%).

При этом 57% респондентов считают важным обучение в автошколе в зимнее время, так как это положительно сказывается на уверенности за рулем и в летом.

Также водители отметили, что меняют свою манеру вождения в зимний период. 39% стараются держать большую дистанцию между автомобилями, 34% избегают превышения скорости и столько же респондентов не делают резких перестроений. А 13% участников исследования вообще начинают избегать поездок за рулем зимой.