За осень средняя цена на подержанные автомобили выросла на 9%

Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикации объявлений о продаже и изменение цен подержанных легковых и легких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев. Как рассказали эксперты "Российской газете", количество предложений автомобилей с пробегом выросло на 8% к сентябрю, но все еще на 21% ниже того же показателя за 2022 год.

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В ноябре 2023 года количество автомобилей с пробегом на классифайдах выросло на 8% к сентябрю и составило 1 033 000 машин. Тем не менее, этот показатель на 21% ниже аналогичного за ноябрь 2022 года, когда было доступно 1 311 000 транспортных средств.

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Средняя цена на подержанные автомобили за осень выросла на 9%: с 1 408 000 в сентябре до 1 541 000 рублей в ноябре 2023 года. Цена от частных продавцов выросла на 11%: с 1 240 000 до 1 372 000 рублей. У автодилеров динамика менее очевидная: цена увеличилась на 4% с 2 039 000 в сентябре до 2 115 000 рублей в ноябре.

Срок жизни предложений от частных продавцов на досках объявлений изменился незначительно: автомобили уходили в среднем за 26 дней. А вот дилерам в ноябре пришлось ждать в среднем на 4 дня больше, чем в октябре - 39 суток.

Самые продаваемые модели

Рейтинг наиболее продаваемых автомобилей на всех классифайдах составлен по данным о количестве снятых с публикации объявлений за месяц: чем их больше, тем выше модель в списке. В статистике учитываются автомобили в возрасте от 3 до 10 лет включительно.

Самые продаваемые автомобили эконом класса продаются меньше чем за 4 недели: так, Lada Granta в среднем продается за 23 дня, в ноябре их купили 12 200 раз. Средняя цена за авто составила 588 000 рублей. На втором месте расположился Hyundai Solaris: за месяц было закрыто порядка 8 000 объявлений, а средняя цена составила около 1 млн рублей. Третьим по продажам в этом сегменте стал Kia Rio: 1 115 000 рублей. Следом идут Volkswagen Polo с 5 400 проданными автомобилями и средней стоимостью в 1 079 000 рублей, и Lada Vesta, которая была снята с публикации 5 200 раз за среднюю цену 1 081 000 рублей.

В автомобилях среднего класса лидирует японский Toyota Camry с 5 000 проданных экземпляров, в среднем этот автомобиль обходился россиянам в 2 715 000 рублей. За ним идет Skoda Octavia - было продано 2 950 штук и средней ценой в 1 386 000 рублей. На третьем месте расположился Ford Focus, незначительно отстающий от предшественника: в ноябре было продано 2 823 штуки. В топ-5 автомобилей среднего класса также вошли Kia Sportage: 2812 штук за 2 056 385 рублей. А также Volkswagen Tiguan: 2 393 штук было реализовано по средней цене 2 360 116 рублей.