Эксперт назвал поломки в автомобиле, которые отказываются устранять в автосервисах

Крупные фирменные автосервисы часто отказываются от устранения мелких неисправностей в узлах и агрегатах автомобилей в пользу замены узла целиком. Об этом «Газете.Ru» рассказал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Эксперт назвал поломки в автомобиле, которые отказываются устранять в автосервисах
© РИА «Новости»

«Довольно часто, если это фирменный сервис высокого уровня, то он отказывается от ремонта или восстановления деталей, даже если их неисправность незначительна. Например, предлагают поставить новый стартер, хотя в нем достаточно заменить щетки. Аналогично поступают и с генераторами», — сообщил Моржаретто.

По его словам, такая практика сложилась в последние 20 лет, когда в России вводился европейский уровень сервиса с полной заменой узлов, однако сейчас наметилась тенденция к изменению этой практики в связи с увеличившимися сроками ожидания некоторых запчастей.

1
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости