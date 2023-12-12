Эксперт назвал поломки в автомобиле, которые отказываются устранять в автосервисах

«Довольно часто, если это фирменный сервис высокого уровня, то он отказывается от ремонта или восстановления деталей, даже если их неисправность незначительна. Например, предлагают поставить новый стартер, хотя в нем достаточно заменить щетки. Аналогично поступают и с генераторами», — сообщил Моржаретто.