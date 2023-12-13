Каждый второй автозаемщик "сдувает пылинки" со своей машины

По данным опроса (исследование есть в распоряжении "Российской газеты") группы "Ренессанс страхование" и сервиса по проверке и подбору автомобилей "Автокод", на покупку собственного автомобиля большинство россиян тратит все свои сбережения (54%), а каждый пятый (20%) оформляет кредит в банке.

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Существенные траты вынуждают респондентов относиться к своей покупке бережно и аккуратно, а почти каждый второй из авто-заемщиков (40%) признался, что буквально "сдувает пылинки" со своей покупки.

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Интересно, что состояние машины, которую приобрели на заемные средства, чаще всего вызывает беспокойство у подавляющего большинства (60%) респондентов. Четверть из них (23%) перманентно беспокоится, что произойдет что-то ужасное. Снизить уровень стресса помогает аккуратное вождение (81%), регулярное посещение сервисного центра (66%) и автомойки (54%). В топ-способов в том числе входят выбор наиболее дорогостоящего бензина, приобретение только оригинальных запчастей, покупка страхового полиса каско, использование паркинга и регулярный детейлинг.

"Согласно данным группы "Ренессанс страхование" за 2023 год доля клиентов с автомобилями, оформленными в кредит, увеличилась на 6% относительно 2022 года. Интересно, что владельцы таких машин чаще становятся участниками ДТП (всего 78% от всех случаев против 75% по некредитным). Вообще, владельцы кредитных авто в целом на 10% чаще заявляют страховые случаи - это отношение подкрепляется ценностью машины для владельца", - комментирует вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

По мнению россиян, чтобы обеспечивать надлежащий уровень состояния машины, можно сэкономить на аксессуарах и предметах для тюнинга (70%), на детейлинге (48%) и излишне частых посещениях сервиса (38%), а простые работы выполнять своими руками. Сократить траты помогает смена мест покрышек для их равномерного износа (22%) и приобретение более дешевого антикоррозийного состава (18%).