Глава АвтоВАЗа прокомментировал законопроект о локализации такси

Речь идет о законопроекте, который рассматривает Госдума: регионам предлагается дать право определять уровень локализации машин, которые допускаются к работе в такси. Эта инициатива призвана помочь отечественным автопроизводителям простимулировать производство комплектующих. При этом новые правила, если их одобрят и примут, не будут распространяться на автомобили дороже четырех миллионов рублей и на самозанятых, которые работали на своих машинах до нововведений. Законопроект прокомментировал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

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Соколов заявил, что он, как президент крупнейшего российского автопроизводителя, «не видит причин для панических реакций». «Давайте спокойно разберемся: законопроект не запрещает иномарки, он всего лишь дает право регионам и правительству самостоятельно принимать решение с требованиями локализации, — заявил он. — Это решение не запретительное. Оно может касаться, например, определенного сегмента такси (к примеру, эконом-класса), или содержать ценовой потолок для обязательной закупки только локализованных автомобилей».

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Он подчеркнул, что каждый регион будет принимать эти решения самостоятельно и данный закон не будет иметь обратной силы.

«То есть если таксопарк или самозанятый работает на иномарке, он сможет и дальше эксплуатировать свой автомобиль в качестве такси», — уточнил Соколов.

Глава АвтоВАЗа считает, что закон о локализации такси не приведет к дефициту автомобилей на рынке: во-первых, нехватки машин не наблюдается, во-вторых, изменения будут постепенными, а в-третьих, существует стратегия развития автопрома до 2035 года, по которой уже в 2024-м году планируется выпуск не менее 660 тысяч только легковых автомобилей, 500 тысяч из которых — это Lada.

Соколов также прокомментировал то, что Российский союз промышленников и предпринимателей якобы не поддержал законопроект о такси. По словам Соколова, эта информация не соответствует действительности.

«Ни на Правление, ни на Бюро РСПП данный вопрос не выносился, я не видел документов по этой теме, подписанных Президентом Российского союза промышленников и предпринимателей», — пояснил он.