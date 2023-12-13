Глава АвтоВАЗа прокомментировал законопроект о локализации такси
Речь идет о законопроекте, который рассматривает Госдума: регионам предлагается дать право определять уровень локализации машин, которые допускаются к работе в такси. Эта инициатива призвана помочь отечественным автопроизводителям простимулировать производство комплектующих. При этом новые правила, если их одобрят и примут, не будут распространяться на автомобили дороже четырех миллионов рублей и на самозанятых, которые работали на своих машинах до нововведений. Законопроект прокомментировал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Соколов заявил, что он, как президент крупнейшего российского автопроизводителя, «не видит причин для панических реакций». «Давайте спокойно разберемся: законопроект не запрещает иномарки, он всего лишь дает право регионам и правительству самостоятельно принимать решение с требованиями локализации, — заявил он. — Это решение не запретительное. Оно может касаться, например, определенного сегмента такси (к примеру, эконом-класса), или содержать ценовой потолок для обязательной закупки только локализованных автомобилей».
Он подчеркнул, что каждый регион будет принимать эти решения самостоятельно и данный закон не будет иметь обратной силы.
«То есть если таксопарк или самозанятый работает на иномарке, он сможет и дальше эксплуатировать свой автомобиль в качестве такси», — уточнил Соколов.
Глава АвтоВАЗа считает, что закон о локализации такси не приведет к дефициту автомобилей на рынке: во-первых, нехватки машин не наблюдается, во-вторых, изменения будут постепенными, а в-третьих, существует стратегия развития автопрома до 2035 года, по которой уже в 2024-м году планируется выпуск не менее 660 тысяч только легковых автомобилей, 500 тысяч из которых — это Lada.
Соколов также прокомментировал то, что Российский союз промышленников и предпринимателей якобы не поддержал законопроект о такси. По словам Соколова, эта информация не соответствует действительности.
«Ни на Правление, ни на Бюро РСПП данный вопрос не выносился, я не видел документов по этой теме, подписанных Президентом Российского союза промышленников и предпринимателей», — пояснил он.
На сегодняшний день сеть такси в России развита до той степени, что ее уже можно назвать общественным транспортом. Только в Москве в день такси перевозят порядка 1,7 миллиона пассажиров.