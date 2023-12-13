Эксперт рассказал, как выбрать "правильный" Renault Duster 4x4

Критерии выбора полноприводного "Дастера" относятся и к родственному Nissan Terrano.

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Эксперт "За рулём" говорит, что у Renault Duster нет провальных силовых агрегатов, которые способны пройти 300-400 тысяч км при должном уходе. Это касается и атмосферника 2.0 F4R, который единственный доступен в сочетании с системой полного привода и автоматической трансмиссией DP8 с четырьмя ступенями.

"Архаичная конструкция и четыре ступени делают его задумчивым и резковатым, зато он прост и недорог в ремонте. Механические коробки - нормальные", - отмечает специалист.

Ещё одна версия "Дастера" с полным приводом комплектовалась базовым атмосферником 1.6 К4М мощностью 102 л.с., которого, по мнению Зиновьева, достаточно для всех случаев жизни.

Также эксперт отметил неплохую управляемость Renault Duster, великолепную работу подвески, сдержанную устойчивость к коррозии, но подчеркнул, что для европейской машины у модели много мелких поломок.