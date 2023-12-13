Куда звонить, если машину увезли на эвакуаторе

По статистике, всего за один день в Москве эвакуируют более 650 автомобилей. Водитель, впервые столкнувшийся с эвакуацией своего автомобиля, теряется, так как не знает, что делать, куда звонить, где и как забирать машину. Ответам на эти вопросы посвящен материал «Автокода».

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Что такое эвакуация автомобиля

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Эвакуация – это перевозка автомобиля на специальную охраняемую стоянку. Чаще всего это происходит из-за того, что машина занимает место, не предназначенное для парковки, или нарушает другие правила дорожного движения. Более подробно об этом расскажем далее.

Нарушения фиксируются сотрудниками ГИБДД или МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), если нарушение произошло в Москве. Дальнейшая организация и проведение эвакуации поручается специальным предприятиям.

За что могут забрать машину на штрафстоянку

Машину могут забрать на штрафстоянку за различные нарушения.

К таким нарушениям относятся:

нарушение требований, установленных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, которые ограничивают возможность остановки или стоянки транспортных средств;несоблюдение правил, запрещающих парковку автомобиля на пешеходных переходах или ближе, чем в 5 метрах перед ними, а также на тротуарах;нарушение правил, запрещающих парковку автомобиля в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе, чем в 15 метрах от мест их остановки;несоблюдение правил, запрещающих парковку на трамвайных путях или далее первого ряда от края проезжей части;нарушение правил, запрещающих парковку автомобилей на проезжей части, если такая парковка создает препятствие для движения других транспортных средств, или в тоннеле.

Весь перечень оснований для эвакуации автомобиля прописан в ст. 27.13 КоАП РФ.

Как узнать, эвакуировали машину или нет

Если вы пришли на парковку и не обнаружили там свою машину, есть вероятность, что ее эвакуировали. Чтобы в этом убедиться, нужно позвонить в ГИБДД. Если владелец не присутствует на задержании ТС, информация об эвакуации сразу же передается в дежурную часть автоинспекции.

Если авто увезли на штрафстоянку, диспетчер уведомит о местонахождении автомобиля и даст указания, как получить протокол. Если информация об эвакуации не передавалась в дежурную часть, следует сообщить об угоне.

Куда звонить, если эвакуировали машину

Независимо от места проживания, вам следует позвонить в дежурную часть ГИБДД по номеру 102 или 112 с мобильного телефона. Жители столицы могут позвонить на круглосуточную линию Московского парковочного пространства по телефону: + 7 (495) 539-54-54 (с городского телефона) или 3210 (с мобильного телефона).

Как узнать, куда эвакуировали машину

Информация о местонахождении машины может быть опубликована:

на сайте parking.mos.ru;в приложении «Парковки России» в разделе «Штрафы и эвакуация».

Кто может забрать машину со штрафстоянки

Машину со штрафстоянки может забрать собственник, представитель владельца ТС и иное лицо, имеющее право управления данным ТС.

Как забрать машину со штрафстоянки: пошаговая инструкция

Чтобы забрать эвакуированное авто, нужно выполнить пять шагов.

Шаг 1. Подготовить документы.

Список включает в себя:

паспорт;водительское удостоверение;ПТС или СТС;полис ОСАГО.

Если автомобиль будет забирать представитель собственника, необходимо оформить доверенность с правом получения автомобиля со штрафстоянки другим лицом.

Шаг 2. Обратиться в отдел ГИБДД/МАДИ, который инициировал эвакуацию машины.

Там запросят документы и после их проверки выпишут штраф за нарушение, выдадут копию протокола и справку, разрешающую забрать автомобиль со штрафстоянки.

Шаг 3. Отправиться на штрафстоянку.

Сначала нужно осмотреть машину на наличие новых повреждений и царапин. Если они не обнаружатся, нужно будет отдать копию протокола, справку и документы на автомобиль, после чего подписать акт приема-передачи ТС и забрать автомобиль со стоянки.

При обнаружении новых царапин или повреждений акт приема-передачи подписывать не нужно. Полиция зафиксирует их, и будет назначена компенсация.

Шаг 4. Оплатить штраф, выписанный инспектором ГИБДД.

На оплату штрафа дается 70 дней с момента получения постановления, 10 дней отводится на обжалование, 60 дней – на погашение штрафа.

Оплатить штраф ГИБДД можно через наш сервис «Автокод Штрафы».

Оплата займет не более 5 минут. После погашения задолженности на е-мейл придет электронная квитанция.

Шаг 5. Оплатить услуги эвакуатора и хранения ТС на специальной стоянке.

Расплачиваться со спецстоянкой сразу необязательно. Это можно сделать в течение срока, который устанавливают субъекты РФ. Он может быть не меньше 30 дней.

Сколько стоит забрать машину со штрафстоянки

Итоговая сумма зависит от региона проживания, а также от того, как скоро будут оплачены услуги.

Обязательно придется оплатить:

административный штраф;работу эвакуатора;хранение автомобиля на специальной стоянке.

Стоимость транспортировки и парковки автомобиля на штрафстоянке определяют субъекты РФ, поэтому в регионах цены отличаются.

Так, в Москве действуют следующие тарифы за эвакуацию ТС.

категория М, А, В с двигателем до 80 л. с. (включительно) – 5 920 рублей;категория В с двигателем свыше 80 л. с. до 250 л. с. (включительно), за исключением грузовых ТС – 9 450 рублей;категория В с двигателем свыше 250 л. с. и иные ТС с разрешенной максимальной массой до 4 тонн (включительно), за исключением грузовых ТС – 10 703 рубля;автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 4 тонн и негабаритные ТС – 60 876 рублей.

Первые сутки хранения ТС на спецстоянке обходятся владельцу бесплатно, все последующие оплачиваются по установленным тарифам.

В Москве применяются следующие тарифы:

категория М, А – 940 рублей;категория В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонн – 1 820 рублей;категория D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонн, С, ВЕ, СЕ, DE, а также негабаритные ТС ؘ– 2 590 рублей.

При оплате услуг эвакуации и хранения автомобиля на штрафстоянке предоставляется скидка 25%.

Что делать, если не виноват в том, что машину эвакуировали

В случае несогласия с эвакуацией авто можно обжаловать решение. Для этого следует составить жалобу на постановление об административном правонарушении и приложить к нему доказательства: фотографии, видеозаписи и показания свидетелей, которые могут подтвердить невиновность.

Жалоба подается в течение 10 дней со дня получения постановления. Если постановление отменят, транспортировку и хранение машины на спецстоянке оплачивать не придется. Если заплатили за штрафстоянку до обжалования правонарушения, деньги должны вернуть согласно ч. 12 ст. 27.13 КоАП РФ.

Частые вопросы по эвакуации машин

Могут ли эвакуировать заведенную машину?

Да, могут. В законодательстве нет запрета на транспортировку автомобиля с запущенным двигателем.

Могут ли эвакуировать машину без номеров?

Да, ГИБДД может эвакуировать машину без номеров.

Какой штраф за эвакуацию автомобиля?

Размер штрафа зависит от вида правонарушения. Обычно за нарушение правил парковки штраф составляет от 1 000 до 5 000 рублей.

Может ли эвакуатор забрать машину со двора?