"Автостат" рассказал, сколько различных китайских марок продается в России

"Автостат" нашел, что в России продаются авто почти 60 различных китайских марок
Эксперты агентства "Автостат" решили подсчитать, сколько марок из Китая уже присутствует в нашей стране, а также количество предлагаемых ими моделей.
Отмечается, что в этом году официально вышли на рынок России 19 новых китайских брендов - BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, Tank, Jaecoo, Ora, Wey, Aito, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell.
Также неофициально появились Zeekr, Avatr, BYD, Hiphi, Xpeng и ряд других. Всего - более 20. При этом до 2023 года на отечественном рынке присутствовали 35 марок из КНР. Общее число китайских брендов составило порядка 60.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в продаже на российском авторынке появятся от 30 до 45 новых моделей китайских брендов.
Напомним, доля китайских автомобилей на российском рынке за год выросла в 2,7 раза - с 17 до 46%. Другие бренды "схлопываются": корейские авто просели с 25 до 8%, европейские - с 20 до 5%, японские - с 12 до 6%.
В 2023 году Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей. С января по март местные производители отгрузили за рубеж 1,07 миллиона машин. Россия занимает первое место среди импортеров автомобилей из Китая с долей 16,8%. Второе место занимает Великобритания (7,7%), третье - Испания (5,2%).