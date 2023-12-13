"Автостат" рассказал, сколько различных китайских марок продается в России

Эксперты агентства "Автостат" решили подсчитать, сколько марок из Китая уже присутствует в нашей стране, а также количество предлагаемых ими моделей.

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Отмечается, что в этом году официально вышли на рынок России 19 новых китайских брендов - BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, Tank, Jaecoo, Ora, Wey, Aito, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell.

Также неофициально появились Zeekr, Avatr, BYD, Hiphi, Xpeng и ряд других. Всего - более 20. При этом до 2023 года на отечественном рынке присутствовали 35 марок из КНР. Общее число китайских брендов составило порядка 60.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в продаже на российском авторынке появятся от 30 до 45 новых моделей китайских брендов.

Напомним, доля китайских автомобилей на российском рынке за год выросла в 2,7 раза - с 17 до 46%. Другие бренды "схлопываются": корейские авто просели с 25 до 8%, европейские - с 20 до 5%, японские - с 12 до 6%.