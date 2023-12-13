Верховный суд объяснил законность обгона "паровозиком" на трассе

В новом обзоре судебной практики Верховный суд рассмотрел и такое нарушение, как "двойной обгон". Точнее то, что под ним подразумевают некоторые инспекторы ГИБДД, а также нижестоящие суды. Оказывается, подразумевают они под этим не совсем то, что прописано в Правилах дорожного движения.

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Итак, конкретная ситуация. Некий водитель П. начал обгон медленной машины вслед за другим автомобилем. У водителей это называется "обгон паровозиком". Однако инспектор по непонятной причине посчитал, что был совершен двойной обгон. И оформил в отношении водителя протокол по части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. А эта статья даже в лучшем случае предусматривает штраф пять тысяч рублей. А как правило - лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Очевидно, что такое решение водителю не понравилось.

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Однако оно пришлось по душе и мировому судье, и апелляционному, и даже судье кассационному.

И тут Верховному суду пришлось ставить судей на место. Тем более что делает он это уже не первый раз.

Напомним, что обгоном в соответствии с правилами называется маневр, который связан с выездом на встречную полосу. Если какой-то автомобиль опережает другой без выезда на встречку, например, на автомагистрали, то такой маневр называется опережением. Он нигде, ни в каких документах не запрещен. А поэтому тут и претензий быть не может. Но вот обгон...

Верховный суд обратил внимание на то, что основанием для привлечения водителя к ответственности послужили следующие обстоятельства. Он, управляя транспортным средством, совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, с целью обгона, следуя при этом за транспортным средством, которое уже выполняло обгон другого транспортного средства. То есть нарушил требования пункта 11.2 Правил дорожного движения, посчитали инспекторы и нижестоящие суды.

Вместе с тем в пункте 15 постановления Пленума Верховного суда от 25 июня 2019 г. № 20 разъяснено, что, в частности, не допускается обгон движущегося впереди транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия либо движущегося впереди по той же полосе и подавшего сигнал поворота налево. Из указанных разъяснений Верховного суда следует, что запрещается обгонять именно транспортное средство, которое двигается впереди, совершая объезд или обгон.

Короче, если один автомобиль обгоняет другой, то его обгонять нельзя. А если следовать за ним, то это вполне допустимо. При соблюдении определенных мер безопасности. Водитель П. выехал на встречную полосу там, где это было разрешено. И закончил маневр своевременно. То есть там, где запрета не было. Он не обгонял автомобиль, который следовал перед ним. Значит, двойного обгона не совершал.

На этих основаниях Верховный суд отменил решения нижестоящих судов в связи с недоказанностью этих решений.

Постановление Верховного суда РФ № 48-АД23-40-К7.

Кстати

Напомним, что это далеко не первое дело по таким случаям. Ну как заставить водителей объезжать трактор по очереди? Никак. Водитель видит свободную дорогу, даже если перед ним уже один автомобиль пошел на обгон этого трактора. Дальше - вопрос мастерства водителя. Автор, например, прижимается к обочине и смотрит, чтобы перед обгоняющим автомобилем все было свободно. Способы обогнать и избежать аварии есть разные.

Другое дело, что выезд на встречную полосу всегда опасен. И в последнее время число аварий по причине таких маневров только растет. Мало того, растет и количество погибших в них людей.