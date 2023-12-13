"За рулем" нашел узлы в машине, которые не терпят вмешательства

Эксперты журнала "За рулём" рассказали, какие узлы автомобиля не терпят вмешательства. В противном случае можно "попасть" на дорогостоящий ремонт.

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Двигатель и его внутренний мир, порой, требует вмешательства, но лучше доверить ремонт или модернизацию мастерским с большим опытом в этом деле. Как правило, внутрь "движка" лезут при капремонте, но есть и тюнеры, которые за счёт расточки цилиндров, установки других поршней и колец, увеличивают отдачу. Правда, без 100-процентной гарантии сохранения ресурса мотора.

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Часто владельцы авто "балуются" с прошивками блока управления двигателем. Мастерские обещают снижение расхода топлива и/или увеличение мощности. Эксперты говорят, что для атмосферников такие процедуры в большинстве случаев как мёртвому припарка, а вот в случае с турбо действительно можно добиться ощутимых изменений. Правда, из-за этого сокращается ресурс двигателя. Форсировка также отрицательно сказывается на ресурсе трансмиссии: на "механике" быстрее летит сцепление, сокращается жизненный цикл автоматических трансмиссий.

Также не рекомендуется вмешательство в систему выпуска и впуска. Очень популярное решение - установка фильтра-"нулевика". Да, сопротивление нулевое, но и эффективность по отсеву твёрдых частиц на том же уровне. Каталитический нейтрализатор можно убрать, но в этом случае автомобиль будет чадить, поэтому эксперты всё-таки рекомендуют в случае выхода из строя штатного заменить его хотя бы на ремонтный.

Эксперты предупредили об опасности "принудительного" тюнинга, когда изменяется клиренс авто. Это приводит к разбалансированности по устойчивости и управляемости. Плюс ко всему, такие изменений - вне закона.

Ещё одна популярная мера - установка колёс нерегламентированного размера. Это тоже вне закона, а также значительно влияет на ступичные подшипники со всеми вытекающими последствиями их выхода из строя.

Вмешательство в тормозную систему также запрещено законом - речь идёт о переоборудовании авто с "барабанами" на дисковые механизмы.

Замена руля чревата угрозой для здоровья и жизни в случае с ДТП. Некоторые автовладельцы без "зимнего" пакета или его урезанного варианта самостоятельно или при помощи мастерских устанавливают систему подогрева руля. Кроме того, что в процессе можно нарушить сигнальную цепь подушки безопасности, так и есть риск возгорания.