В России нашли способ снизить цены на автомобили с пробегом

Совет Федерации одобрил закон об отмене двойного налогообложения при перепродаже авто, сообщает ТАСС.

До вступления в силу нового закона, при реализации автомобилей или мотоциклов, приобретенных у физических лиц для перепродажи, налоговая база по НДС определяется как разница между продажной ценой с учетом НДС и покупной ценой.

"Второе юридическое лицо обязано заплатить НДС с полной стоимости машины, а вычет НДС может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи первым юридическим лицом (дилером, выкупившим автомобиль у физического лица)", - говорится в пояснительной записке авторов проекта закона: группы сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым.

Таким образом, в стоимость авто "вшивается" двойной налог: первый раз он уплачивается при первичном вводе в эксплуатацию, второй - при повторной продаже от дилера дилеру.

В итоге происходил отток дилеров со вторичного рынка, так как экономическая целесообразность в этом сегменте была практически нулевая. Это при условии "прямой" схемы работы. Однако компаний, торгующих "бэушками", в стране достаточно много, и они зачастую работают по другой системе: с привлечением посредника - физлица. Это отрицательно влияет на пополняемость бюджета.

Отмена взимания двойного НДС будет действовать при одновременном соблюдении нескольких условий:

- на дату приобретения налогоплательщиком автомобиля или мотоцикла их продавец применяет общий режим налогообложения;

- последним собственником автомобиля или мотоцикла является физлицо;

- при приобретении автомобиля или мотоцикла налогоплательщиком получен от продавца счет-фактура с суммой налога, определенной в соответствии с особенностями налогообложения операций по реализации автомобилей и мотоциклов, приобретенных для перепродажи.