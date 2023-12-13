Эксперты оценили идею ограничить максимальную цену на такси в непогоду

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал инициативу депутата Государственной думы Виталия Милонова. Парламентарий ранее предложил ограничить максимальную цену на такси в непогоду. Об этом пишет RT.

Кадаков уверен, что любые ограничения могут вызвать большие проблемы.

«Таксист работает за процент. Везти человека в непогоду в два раза дольше, расход бензина в два раза больше, а заработает он те же деньги. Водители просто не хотят выходить на работу. Чтобы вывести их на линию, нужно предложить им что-то. Если вводить ограничения сверху, мы придем к тому, что все перевозки в снегопад уйдут в серую зону», — полагает автоэксперт.

Эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает, что при ограничении цен такси не приедет на вызов.

«Кроме того, чем ниже цена, тем безопасность ниже, чтобы денег заработать, водители будут нарушать правила и в без того опасных дорожных условиях», — отметил Попов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить максимальную стоимость пользования услугами такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Копия обращения на имя министра транспорта России Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

Он пояснил, что осеннее и зимнее время в большей части страны «сопряжено с периодом обильных осадков и непогодой».

«Недавние рекордные осадки в столичном и европейском регионах нашей страны спровоцировали кратный рост стоимости услуг городских такси. Вместо привычных нескольких сотен рублей за поездку стоимость услуг составляла несколько тысяч. Неожиданное подорожание такси стало шоком для людей, услуги стали многим не по карману», — подчеркнул Милонов.

По его словам, такси в России «давно перестало ассоциироваться с роскошью и перешло в разряд ежедневного использования».

Более того, для многих граждан такси является единственным оптимальным видом общественного транспорта либо необходимым дополнением к использованию метро, железной дороги, заявил собеседник RT.

«Учитывая данные обстоятельства, прошу вас рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Очевидно, что такие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования», — говорится в тексте обращения.

Стоимость поездок на такси в Москве утром в понедельник 4 декабря выросла в 1,5-2 раза на фоне прошедшего мощного снегопада, сообщает РИА "Новости".

По его данным, около 7 часов утра некоторые пользователи заметили, что стоимость поездки вместо привычных 700 рублей или 1 тыс. рублей доходила до 1,8 тыс. рублей, а на некоторых маршрутах - до 2,2 тыс. рублей за поездку длиной 40-50 минут. К 9 часам утра цены на такси снизились, однако оставались повышенными на 300-500 рублей в сравнении с их стоимостью в обычные дни.

Из-за снегопада и метели коммунальные службы накануне были переведены на усиленный режим работы. Очистку проезжей части дорожники начали еще в полдень воскресенья. На Новорижском шоссе в массовом ДТП было повреждено 20 машин.

Погодные условия повлияли на цены таксомоторных перевозок. «Вечерняя Москва» узнала, законно ли поднимать стоимость поездок в такую погоду.

В минувшие дни пассажирам такси пришлось заплатить больше. Все из-за метели. В одном из мобильных приложений такси поездку из Замоскворечья в Таганский район продолжительностью 10–15 минут оценивали более чем в тысячу рублей.

С одной стороны, это странно — когда такси действительно нужно, цены становятся недоступными. Но и перевозчиков можно понять: из-за снегопада всегда образуются пробки, значит, водитель потратит больше бензина. Да и вообще не каждый таксист захочет работать в такую погоду.

Юрист Евгений Ландо отмечает, что нарушений антимонопольного законодательства в повышении цен во время сложных погодных условий по сути нет.

— Каждый пользователь, который регистрируется в электронной системе, соглашается и с политикой предоставления услуг компанией-перевозчиком. И в большинстве своем они имеют возможность изменять цены на проезд в зависимости от собственной загруженности и других факторов, — сказал юрист.

Тем не менее, если пользователю кажется, что цены на такси высокие, он может написать обращение в Федеральную антимонопольную службу. В случае, если нарушение действительно есть, перевозчика обяжут соблюдать закон. Также жалобу можно написать в службу поддержки такси.

«Яндекс Такси» вложит более 4 миллиардов рублей, чтобы привлечь новых водителей. Компания решилась принять такие меры, чтобы нормализовать цены в загруженный период.

«В сумму вложений включены различные бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей, например, за выполнение определенного количества поездок или за заказы в отдельной зоне», – говорится в сообщении компании.

Чтобы закрепить снижение цен, необходимо нанять около 80 тыс. водителей по всей стране, передает «Подъем». В компании решили частично перестать взимать комиссию с поездок и отдавать эти деньги водителям, когда наступит особенно загруженный период.

Автоэксперт заявил, что нехватка водителей такси начала наблюдаться в период эпидемии коронавируса, поскольку водители из Средней Азии на время уезжали из России и долгое время не могли вернуться обратно.

«Начало СВО тоже сыграло свою роль: кто-то из таксистов, желая зарабатывать больше, заключил контракт с Минобороны, а кто-то стал водителем автовозов, поставляющих на фронт военную технику, продовольствие и ГСМ. Где-то ужесточили миграционный контроль, из-за чего попасть в Россию многим мигрантам, планировавшим работать в такси, стало сложнее», – объяснил Баканов.

Что касается коренных россиян, то не все готовы работать по 12 часов ради доходов, едва превышающих расходы. Новый закон о такси не является причиной дефицита кадров. Для решения проблемы автоэксперт предлагает создавать новые рабочие места, закупать новые автомобили и увеличивать стоимость поездок.

«Ничего страшного, если поездки на такси еще больше подорожают. Бизнес должен быть бизнесом и приносить прибыль», – заключил Баканов в беседе с РИАМО.

Попытки отрегулировать и обелить рынок не должны бить по клиентам, считают в Совфеде. Пока же происходит наоборот: попасть в таксисты самозанятым сложно, оформить полис ОСАГО почти невозможно, а стоит он дорого. При этом в кабмине уверяют: новый закон о такси влиять на цены не должен, новые автомобили будут, а жизнь водителям упростят. «Парламентская газета» узнала подробности.

Почему так дорого

Рост стоимости поездок в такси, по данным из регионов, в этом году составил от 16 до 25 процентов к ценам года предыдущего, а в Москве — все 40 процентов, сообщил на круглом столе 6 декабря первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын. Нехватку водителей он оценил в 72 тысячи человек, при этом количество разрешений на работу в такси сократилось на 13,6 процента. Спрос людей на поездки, наоборот, вырос на 20 процентов, что логично привело к повышению цен. Это принцип работы агрегаторов: чем больше заказов и меньше машин в конкретном районе в определенное время, тем дороже поездка. В пиковые часы цена может быть выше нормальной в три-пять раз.

Новый закон о такси вступил в силу с 1 сентября 2023 года, но до сих пор не во всех регионах приняли необходимые нормативные акты. Полностью уладили эти вопросы только 25 субъектов, а в восемнадцати, по данным Минтранса, к этой работе и не приступали. На уровне региона, в частности, должен быть установлен цвет такси, экологический класс автомобиля, требования к аттестации водителя.

Принципиально новых требований к перевозчикам новый закон не порождает, заверил замдиректора департамента Минтранса Роман Кильдюшкин, поэтому причин для роста тарифов в связи с нововведениями просто нет. В аналитическом центре при Правительстве отток водителей связали с растущими финансовыми и административными издержками, а также мобилизацией, оттоком мигрантов из крупных городов и перетоком кадров в другие сферы экономики. Расходы водителей на обслуживание авто в среднем выросли в полтора раза за два года.

Зачем таксисту прописка

Одна из главных новелл закона — возможность работать в такси самозанятым людям, это, как предполагалось, должно было вывести из тени тысячи нелегалов. Но самозанятые в шоферы пока не спешат: в огромной Москве и окружающей ее области, где насчитывается почти 175 тысяч автомобилей такси, самозанятых сейчас всего 149 человек.

По закону, возить пассажиров в конкретном регионе могут только зарегистрированные в нем водители, отметил представитель дептранса Москвы Сергей Алексюк. Люди, быть может, и готовы работать вбелую, но из-за отсутствия прописки не могут этого делать.

Сложности вхождения на рынок подтвердил и представитель сервиса «Яндекс.Такси» Антон Петраков. Мешает в том числе отсутствие региональных законов о такси — непонятно, по каким правилам регистрироваться. Привлечение водителей Петраков назвал задачей номер один для сервиса, который сейчас видит потенциал в работе с мигрантами и женщинами. Последних в числе шоферов машин с шашечками пока катастрофически мало.

Страховку оплатят пассажиры?

Таксисты обязаны оформлять специальный полис ОСАГО. Стоит такой документ дороже, чем для обычных водителей, из-за того, что профессиональные шоферы ездят больше, а значит, риск попасть в ДТП выше. Кроме того, по словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, страховые компании отказывают таксистам в заключении договора, хотя по закону не имеют на это права. В качестве обоснования приводят несуществующие правовые нормы, внутренние распорядки, ссылаются на отсутствие на месте нужного сотрудника, а при оформлении онлайн — на проблемы с сайтом.

С 1 сентября 2024 года таксисты будут обязаны страховать свою ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, как это делают сегодня остальные перевозчики. Стоить новый полис будет от 1,3 до 5,4 тысячи рублей в год, сообщили в Центробанке. В Общественном совете по такси попросили ЦБ отложить введение дополнительной страховки до решения всех проблем с ОСАГО. Оформление полисов автогражданки эксперт предложила запустить на портале госуслуг — так порядка будет больше.

Москве — «Москвичей»

В Минтрансе готовы обсуждать поправки в закон о такси, чтобы сделать его удобнее к применению, заверил Роман Кильдюшкин. Например, могут пересмотреть требование об обязательной прописке водителя в регионе работы. В ведомстве сейчас активно работают с отстающими регионами, чтобы те поскорее приняли всю необходимую нормативную базу.

Минтранс разработал законопроект об электрических автомобилях такси — региональные власти смогут устанавливать их долю, сообщил Роман Кильдюшкин. В ведомстве поддержали инициативу сенаторов о локализации машин такси, долю отечественных авто в перевозках могут закрепить законодательно. К слову, в Москве наметившееся старение автопарка такси уже решают за счет покупки новеньких «Москвичей», для этого разработали программу стимулирования таксопарков.