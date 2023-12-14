Россиянам рассказали, почему не стоит торопиться с покупкой китайских машин

По данным Autonews, китайские автомобили в России могут стать доступнее в следующем году, поскольку их стоимость может снизиться на 10-15 процентов. Эксперты указывают на нарастающую конкуренцию среди китайских производителей на российском рынке, что может привести к существенному понижению цен в попытке привлечь больше покупателей.

Китайские компании выражают намерение увеличить объемы продаж в России, что также может стать причиной снижения цен на их автомобили. Эксперты советуют россиянам подождать, чтобы воспользоваться планируемым уменьшением цен, которые, как уточняют аналитики, могут остаться на низком уровне.

Олег Мосеев, руководитель проекта «Автомаркетолог», прогнозирует возможное удвоение объемов продаж китайских машин на российском рынке к 2024 году по сравнению с 2023 годом, достигнув приблизительно 1,2 миллиона машин. Тем не менее, он отмечает, что для реализации таких планов китайским компаниям придется активно менять ценовую политику. В связи с ростом ставок по автокредитам, спрос на китайские автомобили в России может снизиться, и без изменений в ценовой стратегии китайским производителям будет сложно достичь поставленных целей.