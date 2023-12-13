Росстат: Розничные цены на бензин снижаются, а на дизельное топливо растут

Средние розничные цены на бензин за период с 5 по 11 декабря снизились на 6 копеек - до 54,50 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 6 копеек - до 64,33 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки АИ-92 потерял в цене 7 копеек - до 50,14 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 упала на 6 копеек - до 54,74 рубля за литр. Марки АИ-98 и выше подешевела на 5 копеек до 68,09 рубля за литр.

За период с 5 по 11 декабря снижение цен на бензин было зафиксировано в 42 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Республике Тыва и Ивановской области - на 2,0% и 1,0% соответственно.

Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в Магаданской области - на 1,9%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 49,15 до 50,90 рубля, марки АИ-95 - от 54,25 до 58,49 рубля, марки АИ-98 и выше - от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 49,50 до 50,94 рубля, марки АИ-95 - от 53,60 до 56,52 рубля, марки АИ-98 и выше - от 67,74 до 70,49 рубля за литр.