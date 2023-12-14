Эксперт утверждает, что современные автомобили не требуют прогрева зимой

Автомобильный эксперт Петр Баканов в беседе с РИАМО рассказал, что современные автомобили не нуждаются в прогреве зимой. Раньше, когда машины были оснащены карбюраторами, они нуждались в прогреве. Тогда без прогрева машина работала нестабильно или вовсе не заводилась.