Эксперт утверждает, что современные автомобили не требуют прогрева зимой

Эксперт Петр Баканов: современные автомобили не требуют прогрева зимой
Автомобильный эксперт Петр Баканов в беседе с РИАМО рассказал, что современные автомобили не нуждаются в прогреве зимой. Раньше, когда машины были оснащены карбюраторами, они нуждались в прогреве. Тогда без прогрева машина работала нестабильно или вовсе не заводилась.
В современных машинах есть электроника, которая контролирует все параметры работы двигателя. Для равномерного прогрева современного автомобиля рекомендуется плавная езда на первых километрах движения. Нужно избегать резких нагрузок. Также Баканов дал рекомендации по поводу размораживания бачка стеклоомывателя. Эксперт рекомендовал залить в него кипяток, затем слить воду и залить незамерзающую жидкость.