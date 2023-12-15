Geely Emgrand за 13 тысяч в месяц: как купить большой седан на выгодных условиях

Собирались купить новую Skoda Octavia, но опоздали на пару лет? Не беда. Вместо того, чтобы с надеждой смотреть на объявления на вторичном рынке и расстраиваться от того, что Octavia с пробегом стоит дороже, чем была новой, лучше открыть предложения дилеров и выбрать новый автомобиль. Какой? И как купить его на выгодных условиях? Вот это давайте и выясним.

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Конечно, уход большинства привычных брендов серьезно изменил российский авторынок, и в прошлом году некоторые рыночные классы испытывали «модельный голод». Но китайские производители быстро оценили освободившиеся ниши, и сейчас ситуация с ассортиментом выровнялась практически во всех сегментах. При этом многие покупатели недооценивают сегодняшний выбор – кто-то не следит за регулярными дебютами новых моделей, а кто-то не до конца осознает потенциал конкретных машин. Чем же может порадовать рынок тех, кто нацелился на покупку седана, причем не компактного, а более крупного, из гольф-класса?

Выбор здесь есть, причем как по дизайну, так и по технике, и, конечно же, по цене. Например, один из самых технически простых вариантов – это BAIC U5 Plus, сборка которого локализована на калининградском Автоторе. Под капотом здесь – 1,5-литровый атмосферный мотор с обычным распределенным впрыском, выдающий 105 лошадиных сил, а в паре с ним работает ручная коробка передач или вариатор. Еще один седан с атмосферником – это Omoda S5, но он предлагает куда больше технического разнообразия. Если в базе это 1,5 литра без наддува, 113 лошадиных сил и вариатор, то за доплату поменяется не только вариатор, но и мотор – на турбированный мощностью 147 лошадиных сил. Но и это еще не все: у Omoda есть и «подогретая» версия S5 GT, где мотор на 1,6 литра выдает уже 150 «лошадок», а разгон до сотни занимает 7,5 секунд вместо 9,7 у «обычного» S5.

Схожие показатели мощности демонстрирует другой седан, который, как и Omoda, восходит корнями к Chery: это Kaiyi E5. Его 1,5 литра с наддувом обеспечивают 147 лошадиных сил, а в пару к мотору тоже положен вариатор. Есть, впрочем, модели и помощнее: например, Changan Eado Plus. Здесь с турбомотора на 1,4 литра сняли 155 лошадиных сил, а коробка передач – не вариатор, как у всех предыдущих моделей, а семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями.

Однако многие покупатели, выбирая автомобиль, хотят видеть среди его «родственников» признанные мировые имена. И это в продажах всегда работало: вспомните, сколько людей купили smart как «маленький Mercedes». Вот и здесь, в российском четырехдверном гольф-классе, такой вариант тоже есть: это Geely Emgrand. Модель построена на платформе BMA, которую Geely разработала после приобретения компании Volvo – то есть, доля шведской инженерии в ней наверняка присутствует. На ней же построен и знакомый нам Geely Coolray, и новейший Icon, и более дорогой Lynk & Co 06.

А что же предлагает российским покупателям новый Geely Emgrand помимо именитого родства и глобальной платформы? Ну, например, консервативную публику он порадует атмосферным мотором, который почти не уступает в мощности иным турбированным и выдает 122 лошадиные силы. А еще одна хорошая новость – это классический шестиступенчатый автомат, который так любим российскими покупателями и, как мы уже знаем, так редко встречается в этом классе. При длине более 4,6 метра Emgrand обеспечивает простор на заднем ряду сидений и при этом предлагает багажник на впечатляющие 500 литров. В общем, по сочетанию цены, качества, узнаваемости и силы бренда, а также потребительских характеристик Geely Emgrand – один из самых интересных вариантов в классе. Именно поэтому «Росбанк Авто» предлагает приобрести эту модель на необычных условиях – в кредит с ежемесячным платежом 12 910 рублей*. Как это возможно?

Специально для Geely Emgrand «Росбанк Авто» предлагает особую кредитную программу, с которой купить автомобиль в кредит можно со сниженной процентной ставкой. При этом стоимость автомобиля в рамках кредитной программы снижена с 1 999 990 до 1 799 990 рублей.

Получить необычно низкую процентную ставку легко: она доступна при покупке Geely Emgrand в кредит в «Росбанк Авто» с первоначальным взносом от 899 995 рублей. В этом случае покупателям доступна услуга «Назначь свою ставку», благодаря которой процентная ставка снижается. В результате новый Geely Emgrand можно приобрести в кредит с остаточным платежом на 36 месяцев всего за 12 910 рублей в месяц, а переплата по кредиту составит всего 435 рублей.

Но и это еще не все: при желании срок кредита можно пролонгировать до 48 месяцев, сохранив беспрецедентно низкую процентную ставку. При этом платеж на срок пролонгации составит всего 15 000 рублей. Благодаря этим условиям можно, например, приобрести Emgrand в более дорогой комплектации. Ну а отложенный последний платеж позволит сократить ежемесячные платежи до комфортного уровня.

Фиксированный остаточный платеж удобен тем, что он известен покупателю машины заранее, в момент покупки. Сумма отложенного платежа может составлять от 20% до 45% от стоимости автомобиля. При этом в конце основного срока кредита покупателю доступны три варианта действий. Можно просто погасить кредит за счет собственных средств, можно пролонгировать кредит до 4 лет с сохранением процентной ставки, а можно просто приобрести новый автомобиль, сдав старый в счет стоимости покупки. При третьем варианте разницу между стоимостью выкупа и остаточным платежом можно использовать как первоначальный взнос на новый автомобиль. То есть, кредит становится простым и понятным инструментом на всех этапах, от момента оформления до момента погашения.

Те, кто следит за российским автомобильным рынком, знают, что он продолжает расти и в ноябре показал прирост почти на 65%. Более того, по итогам года мы наверняка увидим показатель в миллион проданных автомобилей, а для Geely – более 90 тысяч проданных автомобилей, в том числе благодаря новому седану. Ну а взглянув на кредитную программу «Росбанк Авто» для покупки Geely Emgrand, можно понять, что этот рост стимулирует.