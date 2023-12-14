Новый Mercedes-AMG GT 53 активно готовится к премьере и проходит испытания

Следом за новым AMG GT 63 компания Mercedes готовит более дешевую и легкую модель. Mercedes AMG GT 53 активно готовится к выпуску и проходит испытания на полигонах.

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Совсем недавно Mercedes AMG GT 53 можно было видеть на стадии разработки, однако новые шпионские снимки, доступные в сети, говорят о том, что компания не стоит на месте. Становятся видны новые подробности дизайна и ясно, что до премьеры автомобиля осталось недолго. Внешний вид 53-ей и 63-ей модели вроде не особо отличается, но если сравнить их более подробно, то заметно, что AMG GT 53 явно не такой брутальный, как его старший брат.

Спереди автомобиль получит не такой мощный бампер, на нем будут установлены воздухозаборники меньших габаритов. Решетка радиатора будет выполнена в стиле Mercedes Panamerica. На колесах установлены спицевые диски в 20 дюймов, аналогичные установлены на новом SL 43, в котором применяется одинаковая с AMG GT платформа. Поскольку шпионские снимки были произведены уже зимой, неудивительно, что на автомобиле установлена зимняя резина от Michelin.

Над передним колесом, чуть ближе к двери, можно увидеть небольшое вентиляционное отверстие, которое больше напоминает модель SL, а не AMG GT. В задней части автомобиля можно заметить диффузор, а по бокам бампера из-за налипшего снега, крайне трудно разглядеть расположение воздуховодов. По предыдущим шпионским снимкам можно сделать вывод, что они не будут заимствованы у 63-ей модели. Ярким признаком того, что автомобиль уступает в мощности своему брату, является форма выхлопных труб. У AMG GT 63 они имеют квадратную форму, а GT 53 округлую.