Интересные подарки для водителя на новый год

Новый год уже не за горами, а получать подарки в эту волшебную ночь всегда приятно. Мы составили небольшой список новогодних подарков, которые идеально подойдут как опытному водителю, так и тому, кто только что получил права и сел за руль.

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Одним из хороших презентов может стать товар первой необходимости, к примеру, аварийный набор автомобилиста. Это практичный подарок, в который входит несколько элементов: автомобильная аптечка, огнетушитель, перчатки, фонарик, буксировочный трос и светоотражающая жилетка.

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Одним из символических подарков для водителя может стать зарядное устройство с датчиком вольтажа аккумулятора. Таким прибором владелец сможет не только зарядить свой телефон во время поездки, но и всегда держать под контролем уровень заряда аккумулятора и КПД генератора своей машины.

Хоть видеорегистратором уже никого и не удивить, но если у водителя в автомобиле его нет, то это так же будет хорошим подарком к новому году. Регистратор может запечатлеть красивые пейзажи во время езды и всегда поможет при ДТП, которых мы Вам желаем избегать в новом году.

Освежитель салона автомобиля – это еще одна вещь, необходимая любому водителю. Особенно тем, кто ездит на большие расстояния. Свежий и приятный аромат в салоне авто всегда придаст хорошее настроение водителю и его пассажирам.

Рамка для номерного знака автомобиля — это первый шаг в придании автомобилю индивидуальности. Такой новогодний подарок отлично подойдет для начинающего водителя. А если на такой рамке будет размещена любимая фраза или имя автовладельца, он наверняка это оценит.

Зимой бывает ветрено и холодно, потому еще одним замечательным подарком для водителя к новому году будет теплая зимняя шапка или шарф. А если они еще и будет с эмблемой его любимого автомобиля, то это будет замечательный подарок, который останется в памяти надолго.

Подушка для подогрева кресла - не менее приятный подарок водителю в холодное время года. Долгая езда за рулем на большие дистанции станет гораздо приятнее. Также хорошим подарком для водителя, который ездит на дальние расстояния, может стать и термос. В нем водитель сможет возить с собой теплый чай, который согреет его в пути.

Если Вы не уверены, какие предпочтения у автовладельца, то великолепным подарком к новому году станет подарочный сертификат в автомагазин или на станцию технического обслуживания. Бывают случаи, что у водителя просто не доходят руки обратиться на СТО, а при наличии сертификата появится дополнительная мотивация.