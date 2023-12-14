Миф о надежности Logan и Duster развенчали немецкие эксперты

В Германии подвели итоги тестирования автомобилей старше трёх лет, которые раз в два года обязаны проходить ревизию и получать сертификат TUV, без которого эксплуатация на дорогах общего пользования запрещена. До июня 2023 года тест прошли более 10 млн авто, и около 20% из них не смогли получить сертификат.

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Топ-3 самых проблемных машин с возрасте 4-5 лет следующий: BMW X5/X6, Volkswagen Sharan и BMW 2 Series Tourer. Процент дефектов колеблется в пределах 18%.

Ну а дальше - победное шествие по строчкам антирейтинга TUV моделей марок Renault и Dacia. Так, в возрасте 6-7 лет самыми дефектными (в пределах 25%) названы Dacia Dokker, BMW 5 и 6 серии, Dacia Duster.

Перед покупкой стоит внимательно посмотреть на 8-9-летние Dacia Dokker, Fiat Punto и Dacia Logan (29,1-32,2% дефектов). Больше всего проблем у Renault Twingo, Dacia Logan и Renault Clio в возрасте 10-11 лет (34,6-36,2% дефектов).

Машины 12-13 лет, не отличающиеся надёжностью, следующие: Dacia Logan с самым высоким процентом дефектов - почти 41, Renault Twingo (39,9%) и Nissan Qashqai (38,8%).