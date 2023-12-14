Кроссовер "Москвич 5" может появиться на рынке в первой половине 2024 года

«На следующий год мы планируем по большому счету выход новой модели, в первом полугодии — это «М5». Это среднеразмерный кроссовер будет. И на второе полугодие мы планируем выход большого кроссовера, по классической сегментации — сегмента D. Это будет второе полугодие, «Москвич 8», — сказал Мигаль.