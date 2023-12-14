Автоэксперт объяснил, почему не стоит перекрашивать кузовные детали из-за царапин

Автоэксперт Иванский объяснил, почему не стоит перекрашивать кузовные детали из-за царапин
Камни, летящие из-под колес встречного и попутного транспорта, случайные контакты с препятствиями на парковке или в гараже и даже снующие по парковке пешеходы легко могут нанести вашему автомобилю легкие ранения в виде сколов и затиров. Но это не значит, что нужно сразу бежать в сервис. Руководитель сервисного направления сети автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский рассказал "Российской газете", почему не стоит перекрашивать кузовные детали из-за сколов и царапин.
"Несмотря на то, что сколы и повреждения на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля могут привести к дальнейшему появлению ржавчины, устранять их путем частичного окрашивания деталей не стоит.
Во-первых, такие корректировки моментально снижают остаточную стоимость автомобиля - покупатель толщиномером может определить место проведения ремонта и сбивать цену, обосновывая это участием в ДТП.
Во-вторых, даже на сертифицированных сервисах не всегда удается подобрать тон краски равнозначный заводскому. Что будет как минимум неэстетично выглядеть, как максимум - со временем слой шпаклевки и "неродной" краски может осыпаться, даже от такого воздействия, как сильный напор воды при мойке.
Поэтому лучше мелкие сколы обрабатывать при помощи подкрашивающих наборов, проводить данную процедуру в сухом помещении при температуре кузова около 20 градусов, используя трафареты, чтобы краска не растеклась за пределы небольшого скола", - отметил специалист.
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