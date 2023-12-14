Автоэксперт объяснил, почему не стоит перекрашивать кузовные детали из-за царапин

"Несмотря на то, что сколы и повреждения на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля могут привести к дальнейшему появлению ржавчины, устранять их путем частичного окрашивания деталей не стоит.



Во-первых, такие корректировки моментально снижают остаточную стоимость автомобиля - покупатель толщиномером может определить место проведения ремонта и сбивать цену, обосновывая это участием в ДТП.



Во-вторых, даже на сертифицированных сервисах не всегда удается подобрать тон краски равнозначный заводскому. Что будет как минимум неэстетично выглядеть, как максимум - со временем слой шпаклевки и "неродной" краски может осыпаться, даже от такого воздействия, как сильный напор воды при мойке.



Поэтому лучше мелкие сколы обрабатывать при помощи подкрашивающих наборов, проводить данную процедуру в сухом помещении при температуре кузова около 20 градусов, используя трафареты, чтобы краска не растеклась за пределы небольшого скола", - отметил специалист.