В России увеличится стоимость техосмотра

С 1 января 2024 года в России подорожает техосмотр автомобилей. Об этом сообщает издание «Автоньюс».

Текущая стоимость техосмотра, установленная ФАС в 2023 году, составляет:

913 рублей – для легковых машин; 321 рубль – для мототранспорта.

С начала следующего года начнут действовать новые цены, которые проиндексируют на уровень инфляции в стране. По прогнозам Центробанка он достигнет 7-7,5%.

Таким образом, за прохождение техосмотра в 2024 году автовладельцам придется заплатить:

1 187 рублей – за легковой автомобиль;417 рублей – за мототехнику.

В регионах минимальные тарифы могут быть скорректированы, но лишь в большую сторону. Как рассказали изданию в Союзе операторов техосмотра, региональные власти должны определиться с ценами в срок до 20 декабря.

Глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов отметил, что повышение цен на техосмотр в России является необходимой мерой. Это связано с возросшими расходами на аренду, оборудование и содержание пунктов техосмотра.

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