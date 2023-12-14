За какие автономера оштрафуют в России в 2024 году

За грязные номера российские водители могут получить штрафы и даже временно лишиться прав. Издание Autonews рассказало, в каких случаях номерные знаки признаются нечитаемыми, и как будут наказывать за такое нарушение в 2024 году.

Какие номера считаются нечитаемыми

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Читаемым считается номер, все цифры и буквы которого хорошо различимы. Это касается и переднего, и заднего номеров.

Номер нечитаем, если:

С расстояния 20 метров невозможно определить как минимум одну цифру или букву заднего номера ночью;

С 20 метров не видно как минимум одну цифра или букву переднего или заднего номера днем.

Таким образом, если хотя бы одна цифра или буква номеров плохо видна с расстояния в 20 метров, автоинспектор может оштрафовать водителя. Вечером и ночью проверяют только читаемость заднего номера, отмечает Autonews.

Размеры штрафов

За нечитаемый номер можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей. Юрист Арег Оганесян отметил, что нестрогое наказание касается только случаев неумышленного нарушения. К примеру, из-за грязи в непогоду.

Если же инспектор решит, что номер сделали нечитаемым намеренно, водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить прав на срок до трех месяцев.

ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению грязных номеров, в том числе на скоростных платных трассах.

Камеры и нечитаемые номера

Дорожные камеры пока не способны выписывать штрафы за нарушения, связанные с нечитаемыми номерами. Однако на Центральной кольцевой автодороге и открытых участках М-12 скоро заработает новое ПО, способное распознавать загрязненные номера.

Как отменить штраф

Опрошенные Autonews эксперты посоветовали водителям, которых остановили за нечитаемый номер, попытаться устранить проблему на месте. Возможно, в таком случае инспектор ограничится устным предупреждением.