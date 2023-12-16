В России рухнули продажи китайских авто, названа причина

Продажи китайских автомобилей в автосалонах упали с октября на 60 процентов. Об этом сообщил эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Илья Титов.

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Он отметил, что в России образовался избыток китайских машин на складах, и не распроданными стоят уже около 175 000 автомобилей.

«С момента резкого поднятия ставок Центробанком, продажи китайских авто упали в среднем на 60%. Против повышения резко просевшего спроса работают сразу несколько факторов: помимо совершенно не выгодного кредитного продукта, это еще и поднятие утилизационного сбора», — сказал Титов.

Эксперт напомнил, что до октября 2023 года автодилеры «накачивали» склады китайскими авто, формировались большие производственные заказы на заводы, в связи с повышенным спросом, который сдерживался только дефицитом автомобилей.