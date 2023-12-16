Эксперт Титов назвал повышение ключевой ставки ЦБ причиной снижения продаж китайских автомобилей

Дилерские центры китайских автомобилей в России заявили о снижении продаж на 60% в сравнении с октябрем этого года.

Как сообщил эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директор ГК «Орехово-АвтоЦентр» Илья Титов, это стало следствием повышения ключевой ставки ЦБ до 15% годовых. В результате россиянам стало невыгодно покупать автомобили в кредит, что сказалось на продажах.

«Сейчас купить машину по ставке под 20% годовых - это просто безумие. Дешевле обойтись каршерингом в больших городах и такси – в малых», - высказался эксперт.

По его мнению, сегодня автомобиль покупают только те, кому он действительно крайне необходим. Кроме того, свою роль сыграло поднятие утилизационного сбора, добавил Титов.

В результате салоны начали предлагать скидки, чтобы привлечь покупателей. Например, китайские марки Changan и Chery готовы снизить цены на новые автомобили от 200 до 400 тысяч рублей. Правда, при средней стоимости китайского автомобиля в 3,4 млн рублей, ситуацию такая скидка не меняет.