Автоэксперт объяснил, как эффективно прогревать автомобиль зимой

"Если летом автомобиль достаточно прогреть всего минуту, чтобы обороты на тахометре снизились, то зимой для этого потребуется больше времени. И причина не только в том, что на морозе даже зимнее масло густеет и теряет свою эффективность. У двигателя в целом есть расчетная рабочая температура, которую закладывают производители при создании автомобиля.



Тепловые зазоры, а также натяжители, гидрокомпенсаторы и другие системы должны выйти на заданные параметры. Обычно это происходит, когда масло достигает 90-100 градусов. Только при такой температуре ресурс мотора не будет преждевременно снижаться, не возникнет проблем с механическим износом поршневой группы и другими элементами системы (клапанами, сальниками и т.д.). То есть полноценно нагружать лучше все-таки прогретый двигатель.



Кроме ДВС прогрев важен и для других агрегатов, компонентов автомобиля. Например, автоматическая коробка передач тоже страдает от поездок без прогрева зимой. Больше это, конечно, касается вариаторов. В прогреве до начала движения нуждается и жидкость ГУР.



Теперь о времени прогрева минут работы на холостых достаточно для авто даже зимой. Следите за показаниями тахометра и датчика температуры охлаждающей жидкости. Упали обороты, перестала гореть синяя индикация (или первое деление на табло охлаждающей жидкости) - начинайте постепенное движение. Во время движения автомобиль прогревается гораздо эффективнее, чем во время стоянки. Но важно, чтобы начало движения было максимально плавным и ровным, без выворота колес на большие углы. Старайтесь проехаться по дворам минут 10 медленно, аккуратно и только после - выезжайте на оживленную городскую магистраль", - отметил специалист.