Эксперт объяснил, чем опасны нестандартные колеса на автомобиле

— Обилие предложений от фирм, выпускающих самые разные как по конфигурации, так и по присоединительным размерам колеса, будоражит умы автолюбителей. Чаще всего норовят установить колеса большего диаметра и еще расширить за счет вылета колею автомобиля. Такие колеса потребуют установки сверхнизкопрофильных шин.



Мало того, что все эти изменения незаконны, так еще и автомобиль может пострадать. Ступичные подшипники будут перегружены, а крылья и брызговики потеряют покрытие и начнут ржаветь. Единственный вид тюнинга, который допустим, – установка шин более высокого качества, как зимой, так и летом.



Надеемся, увлекаться описанным «колесным экстремизмом», приводящим к потере покрытия (sic!), наши читатели не станут – в таком деле, как колеса автомобиля, чувство вкуса и меры особенно важны. Да и не сезон для низкого профиля, согласитесь!