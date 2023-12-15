Автолюбителям объяснили, что делать при ДТП со снегоуборочной машиной

Столкновение со снегоуборочной машиной является обычным дорожно-транспортным происшествием. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, ущерб, нанесенный по вине водителя коммунальной техники, владельцу должна возмещать страховая компания.

Автолюбителям объяснили, что делать при ДТП со снегоуборочной машиной
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«Вызываем сотрудников дорожно-патрульной службы и оформляем аварию. У каждой единицы снегоуборочной коммунальной техники есть номер страхового полиса, по которому сначала нужно обращаться в страховую компанию. Если страхового полиса нет, к примеру, то ответственность несет собственник», — пояснил Славнов.

В случае, если снегоуборочный автомобиль повредил машину, находящуюся на парковке, юрист рекомендовал заняться поиском виновника: оставить объявление, чтобы найти свидетелей и просмотреть записи камер видеонаблюдения, при их наличии. В случае, если виновный водитель будет найден, необходимо так же как и со столкновением на дороге, оформить ДТП.

До этого Славнов объяснил, как наказать соседа, захватившего парковочное место во дворе. Жильцам, по его словам, следует обратиться в районную администрацию. Эксперт подчеркнул, что вся придомовая парковка является общей территорией.

Автоэксперт
Дмитрий Славнов
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