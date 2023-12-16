В Британии нашли быстрый способ очистки лобового стекла от льда

Опускание солнцезащитных козырьков во время прогрева автомобиля поможет быстрее очистить лобовое стекло от льда. Об этом пишет британская газета The Sun.

«Для более быстрой очистки лобового стекла от льда необходимо опустить солнцезащитные козырьки, пока машина находится в режиме прогрева», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что перед этим необходимо выставить максимальную температуру воздуха салонного отопителя.