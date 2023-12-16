В Британии нашли быстрый способ очистки лобового стекла от льда

Опускание солнцезащитных козырьков во время прогрева автомобиля поможет быстрее очистить лобовое стекло от льда. Об этом пишет британская газета The Sun.

В Британии нашли быстрый способ очистки лобового стекла от льда
© РИА Новости

«Для более быстрой очистки лобового стекла от льда необходимо опустить солнцезащитные козырьки, пока машина находится в режиме прогрева», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что перед этим необходимо выставить максимальную температуру воздуха салонного отопителя.

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Этот небольшой шаг действует как тепловая ловушка. С помощью опущенных козырьков теплый воздух задерживается в области лобового стекла и ускоряет процесс размораживания, заключили в газете.

Автоэксперт
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