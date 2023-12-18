Дилеры РФ нашли способ продавать Mitsubishi Xpander Cross менее, чем за 3 млн рублей

Российские дилеры в крупных городах начали предлагать клиентам кросс-вэны Mitsubishi Xpander Cross по цене от 2 750 000 до 3 200 000 рублей. Кроме того, на машину можно получить дополнительную скидку при покупке в кредит.

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Так, автомобили Mitsubishi доступны к продаже у дилеров в Москве, Тамбове, Рязани и Липецке. При этом самую низкую цену в 2 750 000 рублей за автомобиль дает дилер в Тамбове.

Самый дорогой Mitsubishi Xpander Cross представлен у дилера в Липецке. Его предлагают купить за 3 200 000 рублей. Под капотом Mitsubishi Xpander установлен бензиновый атмосферный двигатель рабочим объемом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил. В паре с двигателем предлагается 4-ступенчатый автомат, 5-ступенчатая механика или вариатор. Эта модель разрабатывалась японскими инженерами для азиатского рынка.