Индивидуальный подход и забота: как развивается соцобслуживание на дому

Сегодня почти пять тысяч социальных работников помогают на дому нуждающимся москвичам. Главное в столичном стандарте надомного обслуживания — индивидуальные потребности конкретного человека, основная из которых — человеческое общение. О том, как совместить индивидуальный подход, человеческое общение и использование цифровых технологий и сервисов в стандарте надомного обслуживания, рассказывает Павел Келлер, заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

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— Павел Анатольевич, мы уже не можем представить нашу жизнь без цифровизации. Применяются ли электронные сервисы в столичном надомном обслуживании?

— Мы стремимся к тому, чтобы наши услуги были доступными и удобными для москвичей, а помощь — оперативной и адресной. Сегодня не выходя из дома можно подать заявку на надомное обслуживание на портале mos.ru буквально за 10 минут. В оценке возможностей и ограничений человека в самообслуживании социальному инспектору помогает мобильное приложение на планшетах, формирующее индивидуальный перечень социальных услуг с использованием специального цифрового алгоритма. Благодаря дистанционным сервисам и мобильному приложению социальные работники больше не тратят время на оформление бумажных документов.

— То есть дистанционные сервисы в работе социальных работников стали использовать только сейчас?

— Работа по изменению технологии оказания социальных услуг началась еще в 2019 году. Наши соцработники, в основном, были «курьерами», а их образ ассоциировался с тележкой, ведь львиную долю рабочего времени они тратили на то, чтобы сходить в магазин и оплатить услуги. Сейчас благодаря развитию системы электронной торговли и услуг эти задачи уходят на второй план. И это вполне понятно — столица изменилась за последние 10 лет и в инфраструктуре, и количестве онлайн-сервисов. Город стал комфортнее и удобнее для жителей. К моменту внедрения нового стандарта надомных социальных услуг многие москвичи уже были активными пользователями разных интернет-магазинов. Тем, кто не мог это сделать сам, соцработники помогали в создании личного кабинета и оформлении заказов, передаче показаний счетчиков. Все эти изменения привели к тому, что сегодня более 80% рабочего времени соцработник уделяет непосредственно помощи человеку на дому: готовит еду, проводит комплексную уборку, меняет и стирает постельное белье, сопровождает на прогулке.

Кстати, до недавнего времени эти услуги были платными, а теперь, в зависимости от ограничений человека в самообслуживании, входят в гарантированный перечень услуг. У соцработников появилось время на общение с людьми, ведь именно его порой так не хватает пожилым и одиноким москвичам.

— Как специалисты понимают, кто нуждается в помощи на дому и какие услуги им необходимо предоставлять?

— К москвичу приходит социальный инспектор, который проводит функциональную диагностику в максимально доброжелательной и неформальной обстановке. Для диагностики используется уникальная технология, разработанная московскими геронтологами, медиками и специалистами по долговременному уходу на основе российского и международного опыта. С помощью вопросов, наблюдения и совместно выполненных действий социальный инспектор оценивает физические ограничения в самообслуживании человека — функциональные дефициты, то есть какие простые и сложные действия ему даются с трудом. Например, к простым действиям относятся прием пищи, а к сложным — приготовление пищи.

Принимается во внимание все, что позволяет компенсировать такие ограничения частично или полностью, от адаптации помещения до оказываемой помощи родственниками. Функциональная диагностика проводится в течение 40 минут. Социнспектор использует мобильное приложение, установленное на планшете. Результаты передаются в систему моментально, формируя индивидуальную программу для человека по определенным алгоритмам с использованием принципа: только те услуги, которые необходимо человеку, для компенсации функциональных дефицитов. Такая технология используется в России впервые и позволяет формировать объективную и адресную программу помощи. Кроме того, система фактически в два раза ускоряет процедуру ввода необходимых сведений, что сокращает с 10 до 5 рабочих дней срок принятия решения о признании человека нуждающимся в обслуживании и составления программы.

— Сегодня созданы два новых учреждения в системе надомного обслуживания. Чем они будут заниматься и что изменится для самих москвичей?

— Два новых учреждения — «Городская социальная инспекция» и «Мой социальный помощник», начнут работать с начала 2024 года. Эти учреждения заменяют функции центров социального обслуживания. Мы отделили процесс диагностики (и последующего контроля) от самой услуги. Нуждаемостью и контролем занимается учреждение «Городская социальная инспекция», а непосредственным оказанием услуги — организация «Мой социальный помощник», куда переходят из центров социального обслуживания все соцработники с обязательным сохранением своих участков работы. Поэтому получить помощь на дому москвичам станет теперь намного проще, а сотрудникам — комфортнее будет ее оказывать, потому как будут действовать единые стандарты и требования. Отмечу, что учреждения будут работать без выходных, нуждающемуся москвичу смогут оказать помощь в любой день недели.