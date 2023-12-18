Названы регионы с самыми доступными автомобилями

Первенство в рейтинге доступности автомобилей в России завоевали регионы Крайнего Севера, передает РИА Новости. Эксперты отмечают заметное оживление российского автомобильного рынка после провального 2022 года.

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С января по ноябрь 2023 года было продано новых автомобилей в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Рост продаж превысил 100% в последние месяцы по сравнению с осенними месяцами 2022 года. Это указывает на увеличение доступности автомобилей в России за последний год, суммируют аналитики. В среднем в 2023 году доля семей, которые могут позволить себе купить и содержать новый автомобиль стоимостью миллион рублей в кредит, составила 18,9%. Это на 2,6 процентных пункта больше, чем в 2022 году.

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В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые могут себе позволить ежемесячные выплаты по кредиту на автомобиль, а также содержание и текущие расходы. Эти данные основываются на распределении доходов в каждом регионе.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 59,6% семей могут позволить себе подобные траты. Магаданская область и Чукотский автономный округ также вошли в число лидеров, с результатами 50,4% и 48,5% соответственно. Москва и Санкт-Петербург заняли 7-е и 10-е места. Доступность покупки автомобиля в Москве составила 38,2%, а в Санкт-Петербурге — 32,7%.

Северо-кавказские республики занимают последние места в рейтинге. В Республике Ингушетия только 2,6% семей могут приобрести новый автомобиль за миллион рублей, на 84-й позиции Чеченская Республика с 3,1%, Кабардино-Балкарская Республика на 83-й (4,3%), а Республика Дагестан и Республика Калмыкия на 82-й и 81-й местах (4,7% и 4,8% соответственно). Низкие показатели связаны с невысокими официальными доходами в этих регионах, поясняют составители рейтинга.