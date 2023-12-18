Эксперт рассказал, владельцы каких машин ждут детали дольше всего

"По данным нашей аналитической службы, за последние полгода время ремонта более 20 дней фиксировалось буквально 18 раз. То есть это всего 18 машин на всю страну. Случаи ожидания запчасти дольше двух месяцев вообще не фиксировались в нашей сети в 2023 году.



Допускаю, что задержки на несколько месяцев и более могут случаться при заказе оригинальных деталей кузова. Дольше всего ждут детали владельцы редких автомобилей, причем только в случае заказа неходовой и, как правило, оригинальной запчасти. Только в таком сочетании могут случиться истории, когда ждешь запчасть по несколько месяцев. Как правило, с проблемами сталкиваются при ремонте сложного узла американских, европейских и китайских брендов. Например, на наших станциях долго ждали необходимой запчасти владельцы Buick, Alfa Romeo, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Changan, FAW, BAW. Но речь идет именно о редких моделях этих марок. И срок ожидания даже по этим брендам не превысил 2 месяцев.



В целом на популярные автомобили немецкого и американского производства запчасти есть на складах дистрибьюторов, или они быстро доставляются. Кроме того, есть множество запчастей-аналогов, которые по качеству не уступают оригиналом. Поэтому проблемы здесь, по сути, нет, это может быть просто желание автовладельца использовать только конкретного производителя запчастей.



Иногда сложности возникают и при заказе запчастей на очень старые модели автомобилей. Также долгое ожидание возможно, если автомобиль куплен по схеме параллельного импорта, при этом это вообще уникальный для нашей страны экземпляр. Например, японская марка, произведенная для рынка США. Если автовладелец такой диковинки предпочитает только оригинальные запчасти, естественно, что ждать деталь придется долго. Ожидание может быть связано с поиском уникальной позиции, со сложной логистикой доставки, необходимостью пройти несколько процедур растаможивания", - отметил специалист.