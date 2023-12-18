Посмотрите, как легко отрываются расширители колесных арок Tesla Cybertruck

Видео: расширители колесных арок Tesla Cybertruck можно снять голыми руками. На YouTube-канале мастерской Wrap Bullys появился ролик с «инструкцией» по снятию пластиковых накладок. Русскоязычный мастер объясняет, что делается это очень просто: нужно лишь слегка потянуть на себя одну из частей, держащуюся на клипсах, и отсоединить камеру. Под внешней накладкой есть еще одна, но крепится она уже более надежно — на болты.

Таким же образом можно отсоединить и остальные три накладки на колесные арки электропикапа Tesla. Легкость их снятия упрощает работу мастерским: кузов Cybertruck сделан из нержавеющей стали, а потому единственный способ изменить его цвет — обтянуть машину пленкой. Этим уже 15 лет и занимаются Wrap Bullys. Неизвестно, собираются ли они снимать нижнюю деталь, или же просто прикроют края пленки верхней.

Однако такой способ крепления вызывает и опасения. Возможно, расширители будут отлетать на бездорожье под воздействием грязи и воды. Впрочем, у многих других машин — в том числе Tesla — накладки отсоединяются с тем же минимальным усилием.

Серийный Tesla Cybertruck показали в конце ноября, спустя четыре года после премьеры прототипа. Пикап с топовой трехмоторной установкой мощностью 845 лошадиных сил разгоняется с места до 100 километров в час за 2,6 секунды, а стоит такой вариант 99 990 долларов, или 8,9 миллиона рублей.

Однако тем, кто хочет получить пикап быстрее, он обойдется еще дороже — от 122 до 135 тысяч долларов за версию Foundation, которую обещают доставить до конца декабря. Кроме этого, все заплатившие по 100 долларов за раннюю бронь Cybertruck должны будут выложить еще 1000.

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