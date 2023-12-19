"Аэрофлот" назначил разовые дополнительные рейсы между Магаданом и Москвой

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" назначила на 29 декабря 2023 года и 7 января 2024 года дополнительные авиарейсы по маршруту Москва - Магадан - Москва. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

"Авиарейсы будут выполнятся перевозчиком "Аэрофлот" на воздушных судах "Аэробус А330-300". Вылет 29 декабря 2023 года из Магадана в 12:00, прибытие в Москву в 11:30. Вылет 7 января 2024 года из Магадана в 14:35, прибытие в Москву - в 14:10", - отметили в министерстве.