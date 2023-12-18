Страховое мошенничество растет за счет ОСАГО

Основная доля страхового мошенничества приходится на автострахование. Причем в ОСАГО она составляет 89%, а в каско - 8%. Об этом рассказал управляющий партнёр компании "Илюмжинов, Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев. По его словам, такими аферами могут заниматься как профессионалы, которые ставят схемы на поток, так и обычные граждане, желающие единожды улучшить свое материальное положение, когда "подвернулась ситуация".

© Российская газета

Так называемое "бытовое" мошенничество, когда человек решился на страховое преступление единожды, составляет до 75% из всех зафиксированных случаев. При таких преступлениях граждане чаще всего занимаются "приписками" на 15-20-50 тысяч рублей. Они "приукрашивают" повреждения, которые не могли быть получены при рассматриваемом ДТП.

Видео дня

Однако большей проблемой для рынка страхования являются "профессиональные" мошенники, в большинстве своем действующие с сообщниками и в ОПГ. Хоть на долю профессиональных страховых мошенников приходится только около 25% случаев, именно ОПГ незаконно получают больше денежных средств от страховых компаний.

Надо сказать, что директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов считает, что последнее время эта доля выросла. По данным РСА, на ОПГ приходится 40% случаев, на бытовое мошенничество - 60 %. Все остальное - это экспертные мнения, которые сложно оценивать.

Часто в организованные группировки входят представители разных сфер, которые могут так или иначе влиять на получение страховыми ложной информации о происшествии. Например, недобросовестные автоюристы и автоэксперты. Таким образом, сумма выплат стараниями участников ОПГ может увеличиться в 2-4 раза.

А иногда участники ОПГ и вовсе совершают имитации ДТП или ложные автоугоны.

Как подтверждает Сергей Ефремов, это было всегда. Особенно часты случаи ложных автоугонов у компаний, которые сдают машины в лизинг. Но количество автоугонов в последние два года реально снижается. Хотя есть несколько интересных моментов. Стали угонять машины китайского производства. А самым угоняемым автомобилем стал Hyundai Santa Fe. Но этому есть причина. И даже две: надежность и качество машин, а также простота их вскрытия.

Как поясняет Илья Русяев, страховые компании создавались для того, что бы помогать и возмещать убытки людям, попавшим в беду.

"В юности у меня был небольшой автосервис. Вот что мне довелось увидеть своими глазами, а сейчас я консультирую некоторые страховые компании по вопросам безопасности. Этот бизнес начался с появлением ОСАГО, некоторым предприимчивым людям пришла в голову идея подставлять свои автомобили в ДТП, получить компенсацию на разнице между ремонтом и страховой выплатой. Тогда было "золотое время" для страховых мошенников. Контроля не было от слова совсем, система только зарождалась. Один автомобиль мог получать до 10 выплат по одной аварии, в разных страховых организациях. Этому быстро положили конец, потому что прибыль страховых компаний перетекала в руки мошенникам", - говорит он.

Затем криминальные элементы взялись за КАСКО с денежной выплатой. Различные группы страховых мошенников покупали одинаковые дорогие автомобили, разбивали один и битые запчасти "шли по кругу" по всем условно битым автомобилям. То есть машины не разбивались, перевешивались битые запчасти на автомобили других участников схемы, а ДТП инсценировалось.

На данном этапе правоохранительные органы всерьёз взялись за страховое мошенничество, по всей стране было возбуждено несколько громких уголовных дел по тяжкими и особо тяжким статьям УК РФ 159.4 (до 10 лет) и 210 (до 20 лет), а страховые перестали страховать КАСКО с выплатой деньгами.

Сейчас страховое мошенничество выглядит так: автосервис, аккредитованный в страховой, куда направляют на ремонт автомобили после страхового случая, покупает машину донора (например распил), и на посторонних людей покупает и страхует аналогичные донору машины, реально разбивает их и получает направление на ремонт в свой же сервис. Таким образом автосервис продает страховой дорогие запчасти.

Но бороться с этим легко, службы безопасности страховых компаний оперативно выявляют такие автосервисы и лишают их аккредитации, то есть перестают направлять к ним машины на ремонт.