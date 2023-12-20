Источник: ЕС не отменит санкции против РФ после завершения боев на Украине

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не отменит антироссийские санкции даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

"Нужно отдавать себе отчет в том, что санкции не будут отменены после завершения боевых действий на Украине. Даже если отмена санкций станет в каком-то виде частью соглашения о прекращении огня или условием подписания мирного соглашения, чем рано или поздно должен закончиться конфликт, выполнить это обязательство, вероятно, будет очень сложно", - сказал он.

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"Проблема заложена в самой процедуре принятия санкционных решений. Как для введения санкций в действие, так и для абсолютно любого решения об их отмене или даже облегчении [режима рестрикций] в Совете ЕС должно быть принято единогласное решение. Достаточно, чтобы одна из 27 стран ЕС не поддержала отмену санкций под любым предлогом, и этот вопрос может быть отложен на неограниченное количество времени. Особенно если для этого будет моральная поддержка институтов ЕС (в лице Еврокомиссии, Европарламента и дипслужбы - прим. ТАСС)", - отметил дипломат.

Без критериев отмены

"Нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены. Никакие условия, после выполнения которых санкции могут быть отменены, никогда не были сформулированы. Таким образом, возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены, - заявил он. - В Совете [ЕС] вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года не обсуждался ни разу". Дипломат напомнил, что первые секторальные санкции ЕС против России, введенные в 2014 году, должны были быть отменены после "полного выполнения Минских соглашений", однако "для новых санкций не существует даже таких критериев".

По его словам, "простым аргументом" для сохранения санкций в силе на неопределенный срок может стать неоднократно озвученный Еврокомиссией тезис, что "сначала Россия должна полностью компенсировать Украине весь объем понесенного ущерба". Этот тезис неоднократно озвучивался как главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипслужбы ЕС Жозепом Боррелем, так и представителями руководства ряда государств ЕС.

Экономические ограничения Евросоюза против России являются крупнейшими в истории ЕС, они практически полностью блокируют транспортное сообщение между Евросоюзом и Россией, запрещают европейскому бизнесу торговое и экономическое взаимодействие по целым отраслям промышленности, блокируют множество видов финансовых транзакций, включают обширные технологические запреты. Кроме того, Евросоюз пытается заставить следовать санкционным ограничениям государства, не входящие в сообщество.

В черный список ЕС против России включены 1 950 физических и юридических лиц. Вступивший в силу 18 декабря 12-й пакет санкций содержит беспрецедентное положение, согласно которому даже умершие граждане России могут оставаться в санкционном списке.