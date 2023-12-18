Москвич нашел необычный способ уберечь авто от глыб льда

От неаккуратности коммунальщиков при уборке снега с крыш часто страдают личные автомобили жильцов. Необычный лайфхак по защите машины от ледяных глыб продемонстрировал водитель из Москвы. Фото опубликовал Telegram-канал «Это Москва».

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Россиянин со всех сторон обложил автомобиль матрасами. Такой буфер убережет от неожиданного ската снежных завалов. Судя по кадрам, на машине уместилось около двадцати старых матрасов.

Ранее другой столичный автомобилист нашел способ ускорить ежедневный ритуал по очистке машины от снега. На ночь он настелил на авто большой отрез полиэтиленовой пленки — на следующий день водителю понадобилось просто стянуть ее вместе с выпавшим снегом.