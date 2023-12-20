Android Auto от Google: пояснения и инструкции

Автопроизводители давно пытаются идти в ногу со временем, внедряя в свои автомобили такие функции как GPS навигаторы. Однако они быстро устаревают и приходится искать альтернативу. Один из лучших на данный момент вариантов - система Android Auto.

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Android Auto – это операционная система от Google, которая разрабатывалась специально для использования на мультимедиа системе автомобиля. Она может синхронизироваться с Вашим Android смартфоном и позволяет управлять им с помощью дисплея в автомобиле. Система регулярно обновляется, исправляя недочеты и ошибки, а также карты навигаторов.

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Для сопряжения смартфона с Android Auto необходимо просто подключить его к USB порту в автомобиле. Все чаще синхронизацию смартфона и автомобиля можно провести по беспроводному соединению Bluetooth. Само подключение схоже с подключением Bluetooth гарнитуры. Сначала нужно будет найти устройство и дать соглашение на синхронизацию, последующие подключения будут происходить автоматически. Для относительно старых смартфонов, с установленным Android ниже 9-го поколения, перед подключением будет необходимо скачать специальное приложение Android Auto из GooglePlay. Если мультимедиа система при сопряжении показывает пустой экран, то, вероятнее всего, ПО смартфона требует обновления. Система не может работать с устройствами Android версии 6.0 и ниже.

В начале 2023 года Android Auto претерпел изменения пользовательского интерфейса. При сопряжении смартфона и Android Auto на экране мультимедиа системы отображается упрощённое меню смартфона и добавлены отдельные значки для избранных приложений и ярлыки для быстрого ответа на звонки и сообщения.

При этом можно не только отвечать на звонки телефона или отвечать на сообщения. Система позволяет использовать любые приложения для навигации, например Google Maps или Яндекс Навигатор. Сенсоры экрана имеют малое время отклика, кроме того, маршрут можно просто продиктовать в микрофон автомобиля, после чего навигатор выберет для Вас оптимальный маршрут и покажет на карте.

Так же можно воспроизводить музыку через приложения смартфона. Это может быть обыкновенный AIMP, который воспроизводит музыку из памяти телефона, а может быть и онлайн радио как Youtube Music, Spotify или Яндекс Музыка.