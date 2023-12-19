Корреспондент "РГ" протестировал электромобиль зимой на дальнее расстояние

Пустившись в путешествие на электромобиле первый раз, нужно ждать подвохов. А их много. В первую очередь придется переориентироваться на новую философию управления автомобилем. Для обычного водителя это очень непривычно.

© Российская газета

Итак, мы стартовали из Москвы. Одним из мест по дороге, куда необходимо было заехать, стал "Ботик Петра I" в Переславле-Залесском. Это один из старейших отечественных музеев, который был открыт в 1803 году, когда в специально построенном Ботном зале и был выставлен единственный уцелевший корабль Потешной флотилии Петра I "Фортуна".

Видео дня

Дело в том, что автопробег был организован министерством туризма Ярославской области и Союзом "ЕСОТ - Евразийское содружество специалистов туриндустрии" при поддержке Центра развития туризма "Ярославия". Его концепция предполагает создание автомобильного туристического маршрута для электромобилей по территории региона. Тестовый заезд по маршруту Москва - Переславль-Залесский - Ростов - Ярославль - Углич - Москва прошел с участием представителей общественных организаций, федеральных СМИ и туроператоров, блогеров и фотографов.

Основной задачей автопробега "ЭКОавтопробег - Едем в Ярославию" ставилось тестирование возможностей путешествия на электромобиле. Во время поездки участники автопробега на себе проверяли возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры.

Evolut показывает обзор на 360 градусов. То есть при движении задним ходом сложно в кого-то въехать.

Увы, с картой дорожной инфраструктуры, которую предполагалось нарисовать во время пробега, не получилось. Дело в том, что зарядки электротранспорта заканчиваются в Московской области. Далее Владимирская и Ярославская области. А там зарядок нет.

При отсутствии зарядных станций, при отсутствии инфраструктуры электромобиль не получит популярности. Но это слишком долгая история

Если водитель едет так, как привык ездить за долгие годы управления транспортом, его ждет очень неприятная история.

В частности, корреспондент "РГ" просто встал на дороге, потому что кончился заряд батареи. Его нужно экономить. Это не бензин, который продается на каждом шагу.

Далее четыре часа ожидания эвакуатора и последние 35 км из 250 до точки в Ярославле.

i-ski не доехал 35 км до Ярославля. Пришлось везти на эвакуаторе.

Следующий день - Углич. День музея сыра. А именно "СырКультПросвета". Там нас, конечно, просветили насчет производства сыра. И даже уведомили, что Гагарин возил в свой первый полет именно угличский сыр. Но зарядок в этом городе не было. А нам предстояло еще вернуться в Ярославль. 110 км туда и столько же обратно.

Мы постарались зарядиться на молочной ферме. Увы, но подпитка в 5-6 процентов довольно легкий вариант.

Тем не менее до Ярославля мы доехали. Однако маршрут из интересных для поездки на простых машинах складывается очень непростым для электромобилей.

Где заряжаться? Как это делать? По возвращении в Москву мы поняли, что не доедем до столицы. Для заправки был выбран вариант остановиться в Сергиевом Посаде. Буквально на границе Московской области. Туда мы доехали с запасом в 5 процентов батареи. Однако за полтора часа зарядились до 93 процентов. А до автосалона корреспондент "РГ" доехал с запасом 63 процента.

В общем, при отсутствии зарядных станций, при отсутствии инфраструктуры электромобиль пока не приспособлен для дальних поездок, для передвижения в морозную погоду на дальние расстояния.