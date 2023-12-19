Россиянам назвали способы сторговаться при покупке авто с рук

«Однако стоит отметить, что на ликвидные автомобили обычно снизить ценник не удается, так как у них хорошее состояние, небольшой пробег, а также высокий спрос на вторичном рынке. Именно поэтому стоит подбирать автомобиль на площадках официальных дилеров, специализирующихся на автомобилях с пробегом. Там риски приобрести авто со скрытыми дефектами гораздо ниже, так как ритейлер заботится о своей репутации и вряд ли будет ею рисковать из-за нескольких тысяч рублей», — заключил Рязанов.