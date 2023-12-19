Чем порадовал и немного огорчил Jetour Dashing

Кроссовер Dashing - это самая необычная модель молодой марки Jetour. При длине 4590 мм этот компактный кроссовер технически унифицирован с SUV Chery Tiggo 7 Pro, но имеет при этом более броскую внешность, авангардную компоновку и продвинутую электронную начинку, из-за чего его окрестили в СМИ КНР "китайским Urus". Рассказываем о главных преимуществах и некоторых недостатках этой машины.

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Плюсы

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Модная внешность

Автомобили, подобные Jetour Dashing, принято называть имиджевыми. Выразительный фасад с двухэтажной светотехникой и эффектной безрамочной решеткой радиатора, динамичный силуэт, закамуфлированные кузовные стойки, выдвижные ручки дверей и поджарая корма с вычурными фонарями-бумерангами выглядят здорово. В богатых вариантах солидности и комфорта добавляет панорамная крыша, а легкий пластиковый обвес убережет от кузовных "ран" на парковке и облегчит съезд с асфальта. Комплимента заслуживает также эффективная светодиодная оптика. Плюс к тому, эту модель окрашивают в очень небанальные цвета типа "Ванильного голубого" и "Шелкового красного".

Простор и авангардная компоновка

В сравнении с соплатформенным Chery Tiggo 7 Pro "тележка" Jetour Dashing растянута - 2720 мм против 2670 мм, что позитивно сказалось на просторе на втором ряду сидений. По ширине же салона Dashing и вовсе выступает в полноценном среднеразмерном сегменте. Одним словом, ощущение простора вкупе с авангардным дизайном - важный козырь модели. Это особенно хорошо ощущается на диване, который, как и передние сиденья, подогревается, а его спинка выставляется в одно из двух положений.

Кроме того, благодаря широкому дверному проему на "галерку" легко забраться. Даже у высоких водителей имеется запас пространства над головой. Сзади предусмотрены также отдельный силовой USB-слот, индивидуальные дефлекторы обдува и крючки для одежды. Есть и такая приятная деталь, как выемки на пластиковой обивке средних стоек кузова. За эти ручки могут хвататься маленькие пассажиры, чтобы было удобнее забираться в салон и выходить из него.

Важный нюанс связан с компоновкой органов управления. В автомобилях старшей комплектации селектор трансмиссии организован в правом подрулевом рычаге и совмещен с функционалом управления адаптивного круиз-контроля. Это позволило высвободить больше пространства перед центральной консолью. В то же время у машин младших комплектаций селектор размещен традиционно, на трансмиссионном тоннеле.

Высокие технологии интерьера

Салон Jetour Dashing скроен по модным лекалам. Количество физических кнопок сведено к минимуму, а управление практически всеми второстепенными функциями возложено на большой центральный тачскрин мультимедиа - 12,8-дюймовый в базе и 15,6-дюймовый в более дорогих исполнениях. К слову, цифровые решения здесь созданы в кооперации с IT-гигантом Huawei. Отсюда - и сочная картинка экрана мультимедиа, и оперативность отклика приложений.

Система кругового обзора, позволяющая отслеживать на экране не только ситуацию вокруг машины, но и даже смотреть сквозь нее, получая представление, какие препятствия ждут в районе передних колес. Цифровая приборка с крупными показателями придется по вкусу даже придирчивым водителям. А в машине топовой комплектации, которую мы взяли на тест, в передние двери встроены микроэкраны с индикацией внешней температуры и содержания вредных частиц в воздухе. USB-слотов формата А и С хватит для всех членов экипажа. Есть и беспроводная зарядка. Система бесключевого доступа входит в базовое оснащение, сервопривод пятой двери облегчает выгрузку и загрузку багажного отделения, которое у кроссовера на 486 литров. Что касается материалов отделки, они вполне добротные, с дозированными вкраплениями экокожи и мягких пластиков.

Надежные агрегатные связки и комфортная подвеска

Тестовый автомобиль, представленный в топовой комплектации, оснащен бензиновым турбомотором SQRF4J16 объемом 1,6 литра мощностью 190 л.с. и 7-ступенчым "роботом" с двумя мокрыми сцеплениями. Эта связка знакома по большому количеству моделей, представленных на нашем рынке автомобилей Omoda, Exeed и Chery. Иными словами, такая комбинация проверена временем и хорошо себя зарекомендовала. Альтернатива ей - не менее хорошо знакомая у нас комбинация базового 1,5-литрового бензинового турбоагрегата с отдачей 147 л.с., и 6-ступенчатой "механики" или 6-ступенчатого "преселектива". В старшей версии, само собой, больше предустановок. Например, к режимам движения "Эко" и "Спорт" добавлен "Комфорт".

Подвеска настроена с акцентом на комфорт, неплохо справляясь с большинством дорожных изъянов при умеренно спокойной езде. Вообще, этот SUV лучше всего подходит для поездок на "дальняк", радуя плавностью хода и хорошей курсовой устойчивостью. Все хорошо и с шумоизоляцией. В салон лишь на высоких скоростях прорывается гул шин, во время езды по трассе вполне можно общаться вполголоса.

Оптимальное соотношение цены и качества

Одним из решающих аргументов в пользу эпатажного Dashing может стать адекватный ценник. Правда, у дизайнерского кроссовера в начальном исполнении Comfort Plus за 2 389 900 рублей будет 147-сильный турбомотор в паре с "механикой", однако за модный облик и ключевые опции доплачивать не придется.

Обширный зимний пакет, включающий подогрев руля, передних сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя, фронтальные и боковые подушки безопасности, ESC, мониторинг давления в шинах, панорамная крыша, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, датчик света, задний парктроник, цифровая "приборка", электроприводы настроек передних кресел и их вентиляция, кожаный салон, беспроводная зарядку, камеры кругового обзора - все это положено машине по умолчанию. В топе Jetour Dashing имеет адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения, систему очистки воздуха и многое другое.

При этом вовсе неплохо, что такие машины экспортируются из Китая. В России пока доустанавливают блоки системы "ЭРА-ГЛОНАСС", но со временем эту операцию будут производить уже на китайском предприятии. Гарантия на основные узлы и агрегаты составляет 5 лет или 150 тыс. км. При этом на дилерских складах нет дефицита запчастей и "расходников".

Минусы

Дефицит физических кнопок

По последней китайской моде управление львиной долей функций бортовой электроники вынесено на большой центральный тачскин. Если он выйдет из строя, регулировать настройки будет невозможно. Однако даже если этого не произойдет, выполнить рутинные, но при этом ключевые настройки, оперативно не получится.

Например, только через меню мультимедиа можно включить фары, настроить зеркала и задать настройки климатической системе и различным системам подогрева. Для людей, привыкших к традиционным алгоритмам управления, это станет не самым приятным сюрпризом. В том числе поэтому сложно представить, что такая машина будет популярна, к примеру, в каршеринге. К тому же, дисплей дает изображение не самого высокого качества и бликует на ярком солнце.

Проблемы эргономики

Пятая дверь кроссовера поднимается на недостаточный угол, из-за чего при размещении поклажи в багажном отсеке можно стукнуться головой о створку - проверено на себе!

Еще один казус связан с невозможностью седокам "галерки" самостоятельно включить подогрев дивана. Им придется просить об этом водителя или переднего пассажира, имеющих доступ к всеобъемлющему тачкрину.

Динамика

Даже самая производительная версия кроссовера, с 1,6-литровым 190-сильным мотором и 7-ступенчым преселективным "роботом", побывавшая у нас на тесте, не обеспечивает кероссоверу ускорение, которое ждешь от машины почти с двумястами "лошадками" под капотом.

10,5 с, отмеренные на разгон до "сотни" - это лишь удовлетворительный результат. И главным ограничителем возможностей здесь, похоже, является роботизированная коробка, а точнее ее настройки в разных режимах движения. В "Эко" Dashing откровенно вальяжен, а в "Спорте" "робот" демонстрирует трансмиссионные рывки, и ехать не слишком комфортно. Наконец, в самом оптимальном режиме "Нормал" коробка реагирует с запаздываниями. При этом ручного режима, который позволил бы подстегнуть флегматичную машину, у трансмиссии не предусмотрено.

Подвеска собрана, но мягковата

Плавность хода, которую этот "китаец" демонстрирует на качественном асфальте, во многом нивелируется на разбитых трассах. Точнее, все зависит от того, в какой манере вы будете ехать. Если мчать по выбоинам, не притормаживать перед "лежачими полицейскими" и дорожными стыками, амортизаторы могут "замкнуться" на буферы. Иными словами, гнать, не разбирая дороги, в случае с Dashing не получится. Причем многое зависит от выбранного диаметра колес. Если колеса "топовые", 19-дюймовые, подвеска будет излишне подробно транслировать дорожные изъяны на позвоночники водителя и членов экипажа.

Слабый внедорожный потенциал