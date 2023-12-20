В Екатеринбурге подорожало топливо

В Екатеринбурге по сравнению с прошлой неделей стоимость бензина и дизеля поднялась на рубль и более. Корреспондент URA.RU проверил, сколько стоит топливо на разных заправочных станциях в городе.

Наименьшую цену за литр бензина автомобилистам предлагают в сети АЗС «Varta». По информации «Яндекса», литр Аи-92 стоит 47,15 рубля, 95-го — за 51,55 рубля и 98-го — 64,50. Литр дизельного топлива продается за 65,85 рублей. Но по факту на Цвиллинга, 3, есть возможность заправиться только Аи-95 и Аи-98.

Заправочные станции сети «Tamic Energy» (корреспондент был на ул. Фурманова, 134) литр АИ-92 продают за 47,79 рубля, 95-го — за 51,99. Дизель продают за 67,69 рублей.

На АЗС «Башнефть» (Московская, 225Б) бензин АИ-92 продается за 47,90 рубля. Литр 95-го у этой сети стоит 51,40 рубля.

В сети заправок «Газпромнефть» за литр АИ-92 придется заплатить 49,35 рубля. 95-й стоит 53,40 рубля, при этом в наличии на заправке на ул. Степана Разина, 6, которую посетил корреспондент, этого топлива не было. Дизель автомобилистам предлагают за 64,95 рубля.

На заправке «Татнефти» (ул. Ткачей, 15) автомобилисты могут приобрести литр АИ-92 за 49,40 рубля, 95-го — за 52,60. Также редкий для екатеринбургских заправок бензин 98-й стоит 66,40, дизель — 63,35 рубля.

Самые высокие цены на АЗС «Лукойл» (ул. Посадская, 85). За литр топлива АИ-92 с автомобилистов просят 50,75 рублей, 95-го — за 55,36. Бензин АИ-100 обойдется в 68,99 рубля, а литр дизеля — 65,08.

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