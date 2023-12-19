Эксперт рассказал, как правильно торговаться при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт Рязанов нашел способ правильно торговаться при покупке автомобиля с пробегом
Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов уверен, что никакие переговоры о стоимости машины и ее состоянии не стоит вести по телефону.
Специалист посоветовал в первую очередь тщательно осмотреть транспортное средство. Например, сопоставить показатели одометра с реальным уровнем изношенности не только узлов и агрегатов, но и таких неочевидных деталей, как обивка сидений и коробки переключения передач.
"Помните, что сбить цену без осмотра автомобиля пытаются только перекупы, и таким образом можно отпугнуть продавца", - цитирует Рязанова "Лента.ру".
Эксперт также рекомендовал проверить машину на юридическую чистоту и техническое состояние при помощи различных сервисов. При этом он отметил, что "на ликвидные автомобили обычно снизить ценник не удается".
Ранее Рязанов перечислил машины с самыми надежными двигателями. В этот список вошли модели Toyota и BMW, Mitsubishi и Honda, Mercedes-Benz и Volkswagen с шестицилиндровыми двигателями, в которых отсутствуют лишние вибрации.
Ранее "РГ" рассказывала, что при скрученном пробеге у автомобилей с электронной "приборкой" мошенников можно поймать за руку. Дело в том, что ряд датчиков и другие элементы, завязанные на борткомпьютер, могут рассказать о настоящем пробеге после подключения к диагностическим устройствам на сервисной станции.
А эксперт Сергей Пономарев объяснил, что у дистанционного запуска двигателя, который особенно актуален зимой, есть не только плюсы, но и минусы. И важно учитывать определенные тонкости, чтобы избежать проблем.