Журналистам, слившим фото седана Xiaomi SU7, грозят миллионные штрафы

В китайских соцсетях появились фотографии первой модели Xiaomi под названием SU7. Причастным к "сливу" фото угрожают штрафом в размере три миллиона юаней за разглашение конфиденциальных данных, но пока не совсем понятно, какую тайную раскрыли "шпионы"…

Дело в том, что внешность автомобиля не является секретом, по крайней мере, автомобиль уже видели на фотографиях, размещённых в базе Министерства промышленности и информационных технологий КНР. В таком случае закрадывается логичное предположение, что всё произошедшее - пиар-акция Xiaomi. В подтверждение этому можно привести слова генерального директора компании Лэя Цзюня, который рассказал, что думает по поводу готовящегося к выходу на рынок автомобиля.

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Цзюнь признался, что проект по созданию собственного авто пугал его, и он не бросался в полымя сразу, выбрав тактику наблюдения за рынком и отраслью. В конце концов решение было принято, но подход не был стандартным. Как правило, по словам топ-менеджера, над машиной работают от 300 до 400 человек, включая инженерный штата, и закладывается бюджет в размере 1-2 млрд юаней. В случае с Xiaomi была принята тактика десятикратного инвестирования. Таким образом, над первой моделью и подготовкой к производству трудилось 3400 человек, а финансовые вливания составили более 10 млрд юаней.

Одна сторона вопроса - создать. Не мнее важный аспект автобизнеса: завоевать долю на рынке, сделать так, чтобы из множества конкурентов, а мы сейчас говорим про крупнейший авторынок в мире, клиент выбрал тебя. Лэй Цзюнь признался, что он переживает: "Меня определенно беспокоит то, что поначалу наш авто не будет популярным и его не будут покупать, вторая вещь - зеркальная ситуация: мы хорошо стартанём, будет много заказов, с которыми не справятся наши производственные мощности, что в итоге приведёт к длительному ожиданию".

Фото: www.autohome.com.cn

Поэтому, в свете признаний главы Xiaomi, всё же допускаем, что вся шумиха вокруг фото Xiaomi SU7 - попытка привлечь внимание к продукту, который вот-вот появится на рынке. Китайские СМИ пишут, что, возможно, даже в 2023 году.