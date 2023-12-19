Машины каких стран россияне считают надежными

Премия "Авто Года в России" провела опрос на тему надежности автомобиля. Он был проведен накануне запуска с 1 декабря масштабного исследовательского проекта "Рейтинги Авто Года - 2023-2024". В рамках этого проекта российским автолюбителям будет предложено составить рейтинг присутствующих на нашем рынке моделей и их соответствия ключевым критериям: самые надежные машины, самые современные, семейные, модели на все случаи жизни.

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За последние десятилетия российские автомобилисты накопили большой опыт эксплуатации автомобилей разных стран. Ожидаемо среди автомобилистов больше всего оказалось тех, кто имел опыт владения машиной отечественных марок (68,1%). Сопоставимое число автомобилистов (45,4%) имеет опыт владения японскими машинами. Треть респондентов заявили о том, что владели (или продолжают владеть) автомобилями немецких и корейских марок (35,8% и 33,4% соответственно). Кроме того, ощутимая доля автомобилистов (в пересчете на всё население речь идет о миллионах человек) имела опыт эксплуатации автомобилей американских, китайских и прочих европейских (помимо Германии) марок. Накопленный внушительный опыт владения автомобилями различных марок позволяет россиянам иметь в той или иной степени обоснованные представления об их надежности.

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Надежность машин ассоциируется у российских автомобилистов преимущественно с двумя странами - Японией (61,3% респондентов сказали, что именно эта страна приходит на ум, когда они слышат словосочетание "надежная машина") и Германией (25,7%). Остальные страны вносят в понятие "надежность" несущественный вклад - чуть более 10%.

Представления о том, что такое ненадежная машина, также достаточно консолидированы. Самыми ненадежными осенью 2023 года считаются российские (50,3% ответов на вопрос "Автомобили каких стран начинают "сыпаться" раньше всех остальных?") китайские (21,8%) и французские (14,3%). За пределами этого пула - так же, как и в случае с надежностью, чуть более 10% голосов.

В количественном аспекте надежной считается такая машина, которая прослужит не менее 10 лет. Эта оценка получена путем усреднения ответов респондентов на открытый вопрос, где им предлагалось вписать количество лет, которые прослужит надежная машина.

Следом применительно ко всем странам, фигурирующем в рейтинге надежности, задавался открытый вопрос: "Через сколько лет, по Вашему мнению, начинают сыпаться автомобили этих стран?". Эти оценки также усреднялись. В представлениях автомобилистов лидеры рейтинга и наиболее доступные в складывающейся рыночной ситуации российские и китайские автомобили начинают "сыпатья" в возрасте 3,5 и 3,3 лет соответственно. Основные опасения респондентов вызывают кузовная часть этих машин - почти 2/3 респондентов, заявивших о ненадежности российских и китайских автомобилей, назвали кузов самым проблем их местом (58,1 и 63,5% соответственно).