Эксперт "За рулем" нашел все преимущества нового кроссовера Jaecoo J7

Не так давно на российский рынок вышел кроссовер Jaecoo J7. Эксперт журнала "За рулем" Никита Гудков выделил главные преимущества модели.

По словам специалиста, проблем с обслуживанием двигателя и шасси не должно быть, ведь Jaecoo J7 - хорошо известный всем Chery Tiggo 7 Pro Max с оригинальным дизайном и другими настройками

И на Jaecoo J7 устранены те недочеты, за которые ругали Tiggo 7, отмечает эксперт. Например, голый металл в районе "серпов" задних дверей больше не выступает в арки - прикрыт развитым уплотнителем. Все наружные панели кузова, включая крышу, оцинкованы.

Новый кроссовер легко справляется с диагональным вывешиванием. Гудков также отметил богатое оснащение автомобиля, в которое входят панорамная крыша, набор электронных ассистентов, подогревы кресел, заднего дивана и лобового стекла

Презентация Jaecoo J7 состоялась, напомним, в рамках Шанхайского автосалона в апреле этого года. Габариты модели составляют 4500 х 1865 х 1680 мм при колесной базе 2672 мм. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 186 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7 с двойным "мокрым" сцеплением.

На российском рынке кроссовер представлен с передним и полным приводом в четырех различных комплектациях: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.