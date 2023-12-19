ТОП-10 автомобильных новинок 2023 года

2023 год оказался выдающимся для автомобильной индустрии: мы увидели ряд впечатляющих новинок, начиная от передовых электромобилей и заканчивая гибридами и экзотическими моделями.

Топ-10 автомобильных новинок 2023 года
© BMW

Теперь, когда год приближается к финалу, мы собираем лучших из лучших за 2023 год в список (и кто знает, может быть, он будет обновлен до конца года). Некоторые финалисты могут вас удивить, а другие легко вошли в десятку лучших.

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Проведя тщательный анализ, мы отобрали наиболее заметные автомобили, выпущенные в 2023 году, которые отличаются не только своими инновационными технологиями, но и эксклюзивным дизайном. Среди них модели как от уважаемых производителей вроде Aston Martin и Porsche, так и от других автогигантов, внесших свой вклад в эволюцию автомобильного дизайна и инженерии. Эти машины не просто олицетворяют технический прогресс, они также символизируют шаг в будущее автомобильного искусства.

Лучшее из остальных

Конечно, наш список хотелось сделать более обширным, ведь 2023 год был действительно урожайным. А китайцы и вовсе обошли весь мир, собрав, например, тот же городской и универсальный автомобиль BYD Dolphin, который получил общеевропейское признание. Поэтому некоторые автомобили по тем или иным причинам не попали в наш рейтинг. Например: мы раскритиковали Hyundai Elantra N за его жесткий, пластиковый интерьер, и, несмотря на абсурдно мощный новый BMW M2, он не особо впечатляет ни с точки зрения дизайна, ни с точки зрения комфорта. У Range Rover, Mercedes и Volvo были свои небольшие проблемы, которые не позволяли им войти в десятку лучших.

10. BMW i7

Новый i7 настолько же роскошен, насколько и современные BMW. Его полностью электрическая трансмиссия дает ему 536 лошадиных сил и запас хода до 496 км, но вам нужен второй ряд. Массивный 31,3-дюймовый видеоэкран 4K складывается с потолка и оснащен встроенными потоковыми сервисами, а также множеством удобств, таких как массажные сиденья и даже автоматические закрывающиеся двери. По сути, это Rolls-Royce за небольшую часть стоимости.

9. Aston Martin DBX707

Aston Martin

У Lamborghini Urus есть серьезный конкурент в лице Aston Martin DBX707. Его 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом выдает 697 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч занимает 3,1 секунды, а максимальная скорость составляет 311 км/ч. Инженеры Aston также перекалибровали пневматическую подвеску для улучшения контроля над кузовом и доработали электронный усилитель руля, сделав его невероятно отзывчивым – особенно для автомобиля такого размера.

8. Hyundai Palisade Calligraphy с полным приводом

Hyundai почти никогда не пропускает в эти дни. Обновленный Palisade – особенно в роскошной комплектации Calligraphy – стал еще одним победителем благодаря роскошному интерьеру премиум-класса, отличному оборудованию для обеспечения безопасности и доступной цене. Вы можете получить полностью загруженную Palisade Calligraphy всего за 52 000 долларов.

7. Genesis GV60

Genesis

Настоящих высокопроизводительных электромобилей немного, но GV60 Performance обладает достаточной мощностью и устойчивостью, чтобы сделать его достойным похвалы. Обладая 429 лошадиными силами, GV60 Performance может разогнаться до 100 км/ч всего за 4,0 секунды, при этом общий запас хода составляет приличные 378 км.

6. BMW Х7

BMW

Самый большой внедорожник BMW также является одним из лучших. Трехрядный X7 в 2023 году получит обновление, которое добавит мягкий гибридный рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 375 лошадиных сил, свежий внешний дизайн и информационно-развлекательную систему iDrive 8 с новым 14,9-дюймовым сенсорным экраном. Это великолепный роскошный внедорожник во всех отношениях.

5. Lexus RX Hybrid

Lexus в полной мере следует мантре: «Если оно не сломано, не чини его». Гибрид RX 2023 года является совершенно новым, хотя он очень похож на внедорожник, который он заменяет. Появление обновленной гибридной трансмиссии с большей мощностью и эффективностью делает бестселлер Lexus еще более привлекательным; 2,5-литровый четырехцилиндровый гибридный двигатель дает ему 246 лошадиных сил и расход топлива до 9 л на каждые 100 км.

4. BMW ХМ

BMW

Несмотря на то, что XM — это гибридный внедорожник весом 2721 кг, хотите верьте, хотите нет, но на самом деле это автомобиль с потрясающими характеристиками. Его 664 лошадиных силы позволяют ему разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды, и он может даже проехать до 13,5 км только на аккумуляторе. Это потрясающе хорошо, хоть по отношению к характеристикам стандартного на сегодняшний день электрокара звучит каламбур.

3. Mercedes-AMG SL43

Mercedes-AMG SL43 — первый SL с четырьмя цилиндрами за 60 лет, и он звездный. 375 лошадиных сил вполне достаточно для быстрой езды, управляемость превосходна, а кабина, в типичном стиле Mercedes, шикарна и оснащена технологиями. Не то чтобы он дешевый, но его стартовая цена в 111 050 долларов делает SL43 самым доступным вариантом из всех.

2. Chevrolet Corvette Z06

Z06 с новым 5,5-литровым двигателем V8 с плоским шатуном под капотом представляет собой мощный автомобиль. Он развивает мощность 670 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды, а максимальная скорость составляет 304 км/ч. Он также невероятно динамичен благодаря сверхлипким шинам Michelin Pilot Sport Cup 2 R и адаптивной системе Magnetic Ride Control. Компания Chevrolet создала настоящий суперкар в виде нового Z06 – мы называем его «Детройтский Феррари».

1. Porsche 911 Carrera T

Porsche

Porsche 911 Carrera T — автомобиль, достойный передачи из поколения в поколение. Его 3,0-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом развивает мощность 339 лошадиных сил и невероятные 7500 об/мин, и все это управляется семиступенчатой механической коробкой передач. 911 Carrera T — захватывающий спортивный автомобиль во всех отношениях, и, возможно, это лучший способ потратить 118 000 долларов.

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