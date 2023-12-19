Эксперт Владимир Сажин нашел способ отследить скрученный пробег автомобиля

В России предложили наказывать тех, кто скручивает пробег автомобиля. Соответствующий законопроект, предусматривающий тюремное заключение, для таких людей сейчас разрабатывается. С инициативой наказывать людей, скручивающих пробег, выступил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

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По его предложению, показатели пробега должны фиксировать дилеры, страховые компании и другие точки обязательной отметки. За скрученный пробег предлагают наказывать штрафов от 100 000 до 300 000 рублей. При неоднократной скрутке пробега предлагается ввести тюремное заключение на срок от одного года до трех лет.

Автомобильный эксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей поддержал идею, но усомнился в ее реализации. По словам эксперта, если у автомобиля было несколько владельцев, то определить на каком этапе был скручен пробег достаточно сложно. Хорошо, когда машину водил один владелец, только тогда ему можно предъявить. Проще всего отследит пробег можно при постановке машины на учет в ГИБДД или при заключении договора страхования ОСАГО, когда пробег можно внести в информационные системы.