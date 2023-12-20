В «Альпин» сообщили, что их машина 2024 года будет полностью новой

Технический директор команды «Альпин» Мэтт Харман высказался о развитии болида в 2023 году и поделился ожиданиями от машины 2024 года.

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«Я думаю, у нас был отличный сезон в 2022 году. В том году каждый раз, когда мы касались разработки машины, мы находили способ увеличить мощность, а также облегчали машину. Таким образом, мы планировали добиться больших результатов. Но это становится всё сложнее со временем, и вам нужно вдаваться во всё больше и больше деталей.

Это означает, что мы должны быть немного осторожнее с тем, как мы вкладываем наши деньги. И поэтому я не думаю, что этот год был таким успешным, как прошлый. Я думаю, именно поэтому нам пришлось заново открывать некоторые возможности для машины 2024 года. Вот почему машина полностью новая.

Мы знали, что в этом году оказались не совсем там, где хотели быть, мы знали, что разработка нашей машины немного замедлилась из-за имеющихся у нас ограничений. Когда ты понимаешь, что достигаешь этой точки, тебе лучше посмотреть на то, где ты находишься в чемпионате, и принять решение. Мы перешли к разработке болида следующего года довольно быстро.